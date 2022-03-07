Şemhani: Sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizde var

Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, İran'ın Viyana görüşmelerindeki gündemine atıfta bulunarak, "Viyana görüşmelerinde yer alan ülkelerin olumlu ve olumsuz eylemleri çıkarları güvence altına almaya yöneliktir ve anlaşılabilirdir. P4+1 ile etkileşimimizi etkileyen tek faktör İran halkının çıkarlarını güvence altına almaktır'' ifadesini kullandı.

Şemhani, "Müzakereleri etkileyen yeni bileşenlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizde" dye ekledi.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli konular devam ediyor ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı ve bunun için kesin bir zaman yok.

Nihai bir anlaşmaya varılması ancak başta Washington olmak üzere Batılı ülkelerin gerekli siyasi kararlarıyla mümkün olacaktır.

27 Aralık'ta Viyana'da başlayan 8. tur müzakerelerdeki katılımcılar, anlaşmanın taslak metnini tamamlamayı ve bazı tartışmalı konularda karar vermeyi amaçlıyor.

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