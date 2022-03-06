İslami: Etki ve lobicilik, UAEK'nin İran ile etkileşimini etkilememelidir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile yaptığı görüşmeye değinen İslami, ''İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştüm. Bu toplantıda Grossi'nin İran'a yaptığı önceki ziyaretlerde ve ayrıca Viyana'daki Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin ele aldığı kalan konuları gözden geçirdik ve iki ülke arasında kalan konulara ilişkin gerekli belgelerin hazırlandığı sonucuna vardık. UAEK ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Haziran ayına kadar gerekli blgi ve belgeleri değiş tokuş edeceği ve Viyana görüşmelerinin temellerinden olan bu meselenin çözülmesini kararlaştırdıklarını söyleyebilirim' diye belirtti.

İran ile UAEK için önemli olan şeyin işlerin doğal bir şekilde ve kendi düzenleyici çerçevesi içinde yapılması gerektiği olduğuna dikkati çeken İslami, ''UAEK'nın İran ile kararlarını, davranışlarını ve etkileşimini etkileyebilecek konularda hiçbir siyasi etki, lobicilik veya müdahaleye izin verilmemeli ve UAEK kriterleri çerçevesinde konuları tamamen profesyonel bir şekilde takip etmeliyiz. Ülkemizin kalkınması yolunda düşmanların yarattığı etkiler ve ülkemizde yapılan terör eylemleri, nükleer bilim adamlarına yönelik suikastlar gibi çeşitli biçimlerde yaşadığı yıkıcı hareketlerin azalacağı konusunda çok iyimser ve umutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer gelişimini hızlandırmak için UAEK ile kurulan yeni yolu ve etkileşimi hızlandırmak istediklerini ifade eden İslami, 'Özellikle İran'ın barışçıl nükleer teknolojisinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bir planı var ve geçtiğimiz aylarda hazırlanan bu plan Reisi Hükümeti'nde uygulanacak. Bunlar eylem kriterleridir. UAEK'nin barışçıl nükleer programların geliştirilmesini desteklemek ve hızlandırmak için yasal kapasitesini ve sorumluluklarını en iyi şekilde kullanması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

İslami açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah işbirliği geliştirme süreci, İran milletinin etkilerini ve sonuçlarını kendi yaşamlarında görebilmesi için doğal, tamamen siyasi olmayan ve profesyonel bir süreç olacak. Toplantı sonunda, UAEK Genel Müdürü eşliğinde yerli ve yabancı medya muhabirlerinin katılımıyla bir basın toplantısına katıldık ve yöneltilen soruları yanıtladık. Bu toplantı sırasında, UAEK Genel Direktörü'nün İran'a yaptığı önceki ziyaretlerin yanı sıra UAEK yetkililerinin Viyana'daki mevcudiyeti sırasında kalan konuları gözden geçirdik ve en geç Haziran ayına kadar, İran'a ilişkin gerekli belgelerin tamamlanmasına karar verdik' diye ekledi.

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