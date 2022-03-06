Bakıri ve Mora bir araya geldi

Viyana nükleer müzakerelerinde başmüzakereci Ali Bakıri Keni daha önce müzakerelere katılan üç Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'nın başmüzakerecileriyle bir araya geldi.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 26 Kasım'da başladı ve artık karşı tarafın siyasi kararlarıyla nihai bir anlaşmanın beklendiği bir aşamaya geldi. Katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamayı ve bazı tartışmalı konular konusunda karar vermeye çalışıyor.

İran ile P4+1 arası yapılan yaptırımları kaldırma görüşmeleri Batı tarafının siyasi kararlar alması gerektiği kritik aşamalara geldi. Ancak Batı tarafı psikolojik propaganda ve medyatik oyunlarla kamuoyunun ilgisini karar vermek zorunda kaldıkları hususundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 26 Aralık'ta başladı ve artık karşı tarafın siyasi kararlarıyla nihai bir anlaşmanın beklendiği bir aşamaya geldi.

İran Milli Güvenlik Konseyi son toplantısında Viyana müzakerelerini kapsamlı şekilde inceleyerek, İran’ın kırmızı çizgileri dahilinde olan mantıklı ve yasal isteklerine vurgu yaptı.