Hatipzade: Kararları şeffaf olmayan mesajlara değil, ABD davranışına göre alıyoruz

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan anlaşmalara atıfta bulunarak, "Bu gezi başlangıç ​​niteliğindeki teknik bir çerçevede gerçekleştirildi. Ortak açıklamaya göre Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ortak bir işbirliğimiz olacak. İran İslam Cumhuriyeti, UAEK'nin sorularını yanıtlamıştı ancak bu soruların teknik bir çerçevede ve belirli bir süre içinde yeniden yanıtlanması gerekiyordu' diye belirtti.

Bu konuların kapatılması ile Viyana'da varılan anlaşma arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu vurgulayan Hatipzade, Rusya dışişleri bakanının yaptırımların Rus ticaretine etkisine ilişkin açıklamaları sorulduğunda, "Diplomatik kanallardan neler söylendiğini duymayı bekliyoruz. Açık olduğu kadarıyla bu konudaki görüşmeler sürüyor. İran nükleer programının barışçıl işbirliğinin sınırlandırılmaması veya etkilenmemesi gerektiği açıktır. Rusya'nın yaklaşımı bugüne kadar yapıcı oldu ve Viyana'da toplu bir anlaşmaya varmak için toplandık ve gerekirse bize daha fazla ayrıntı vermelerini bekliyoruz. İran halkı, Viyana'daki müzakerecilerinin halkın çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için adımlar attığını ve bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Viyana görüşmelerindeki tutumu hakkında Hatipzade, "Çin'in tutumu, görüşmelerin başlangıcından bu yana en yapıcı olanlardan biri oldu. Viyana görüşmeleri için destekleyici bir pozisyonu oldu ve bu bağlamda Viyana'da Çin ile birlikte ilerleyeceğiz'' diye konuştu.

İran'ın ABD ile doğrudan müzakereler konusundaki tutumunu açıklayan Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti'nin konumu bugüne kadar değişmeyen bir meseleydi. Kararları belirsiz mesajlara veya sonucun ne olacağını bilmeden değil, ABD davranışına göre alıyoruz. Nükleer Anlaşma üyeleri, ABD'nin bu anlaşmayı terk ettiğini ve geri dönmek istediğini açıkça belirtti. Bize ve P4+1'e vermesi gereken taahhütler açık. Doğrudan müzakere talebi, yalnızca toplantının nedenini biliyorsak anlamlıdır. Bugüne kadar ABD'nin davranışında herhangi bir değişiklik görmedik ve İran halkı üzerindeki azami baskı devam etti ve herhangi bir eylem beklentisi İran halkının çıkarlarına dayalıdır" ifadesini kullandı.

Rusya dışişleri bakanının Viyana görüşmeleriyle ilgili bir sorusuna Hatipzade, "Rusya, Viyana'daki müzakerelerin taraflarından biridir ve bu talepleri Viyana çerçevesinde ve müzakere masasında almamız doğaldır. Amerika Birleşik Devletleri'nden garanti alınmasına ilişkin açıklamalar da bu bağlamdadır. Müzakere masasında bunu ne anlama geldiğini anlamak ve hangi bağlamda yapılması gerektiğini bilmek için zamana ihtiyacımız var' diye açıkladı.

Bu müzakere turu ile önceki hükümet döneminde gerçekleşen son altı tur arasındaki farkla ilgili olarak Hatipzade, "Bugün Viyana'da olup bitenler, süreklilik ve değişimin iki özelliği ve bileşeni ile tanımlanabilir; Ne tam bir değişiklik ve ne de tam bir süreklilik. Bugün Viyana'da yaşananlar, Viyana'daki Dışişleri Bakanlığı'na verilen tüm kırmızı çizgilere ve talimatlara uyarak milletin çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak içindir'' diye yanıt verdi.

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