Dün Viyana görüşmelerinde yaşananlar

Viyana görüşmeleri son günlerde Batılı ülkelerin siyasi bir karar alarak ve İran'ın kırmızı çizgilerinden uzak durarak iyi bir anlaşmanın önünü açması gereken bir aşamaya geldi.

Nükleer Anlaşma'da İran'ın ekonomik çıkarlarını sağlamak için çalışan müzakere heyeti, sekizinci turu 27 Aralık'ta Viyana'da başlayan ve halen devam eden müzakerelerine devam ediyor.

Ülkemizin müzakere heyeti başkanı Ali Bakıri, diğer uzmanlarla birlikte İran'ın ulusal çıkarlarını savunmak amacıyla P4+1 ülkeleri ile ikili ve çok taraflı görüşmeler şeklinde yoğun toplantı ve görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu istişarelerin ardından Bakıri dün (Pazar) Ortak Komisyon koordinatörü ve Avrupa Birliği'nin Viyana görüşmelerindeki temsilcisi Enrique Mora ile son müzakere sürecini gözden geçirmek ve görüşmek üzere bir araya geldi.

Son üç haftada İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimleri sayesinde müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiği için Siyonist rejim, Viyana'da hareketlerine başlayarak P4+1 ülkelerinin temsilcileri ile çeşitli anlaşmalara varmaya çalıştı.

Rejim yetkilileri, nükleer parçacıklar keşfettiklerini iddia ederek, tekrarlanan ve asılsız açıklamalarda bulunarak faaliyetlerini sürdürdüler. Bu açıklamalar doğrultusunda, Cuma gecesi Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı ülkemiz yetkilileriyle görüştü.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Grossi ile görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Siyasi etki ve lobi faaliyetleri UAEK'nin kararlarını etkilememeli ve İran ve UAEK, meseleleri tamamen profesyonel bir şekilde takip etmelidir' dedi.

Grossi ise İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanıyla yapılan görüşmelerin verimli olduğunu belirterek, iki tarafın kalan birkaç özel sorunu çözmek için pragmatik bir yaklaşım çizmeye çalıştığını söyledi.

Bu örgütün gündeminin kimse tarafından yönetilmediğini kaydeden Grossi, UAEK'nin bağımsızlığının korunmasına vurgu yaparak, İran'ın nükleer enerji kullanabilmesi için geleceğe her zamankinden daha fazla işbirliği ile bakmaları gerektiğinin altını çizdi.

Cumartesi günkü görüşmelerin sonucunda iki taraf, iddia edilen dört tesisten birinin davasının çözüldüğünü ve yol haritasına dayalı diğer iddia edilen sorunların önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar çözüleceğini belirten ortak bir bildiri yayınladı.

Öte yandan İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilciliği başkanı Muhammedrıza Gaibi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni raporunun, iddia edilen sitelerden birinin UAEK gündemindeki kalan güvenlik önlemleri listesinden çıkarılması da dahil olmak üzere bazı olumlu gelişmeler içerdiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran İslam Cumhuriyeti ile NPT Koruma Anlaşmasına ilişkin raporunun yayınlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Gaibi, ''Bu rapor İran ve UAEK arasındaki bazı teknik sorunları yinelerken, bazı olumlu gelişmeler de dahil olmak üzere İran ile UAEK arasındaki geri kalan güvenlik önlemleri sorunlarının çözümünde işbirliğinin ilerlemesini ve güçlendirilmesini memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca, iddia edilen sitelerden birinin kalan tesisler listesinden çıkarılmasının duyurulması da şu anda Kurumun gündemindedir' ifadesini kullandı.

Uaek raporuna göre, UAEK Genel Müdürü ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami arasında 15 Aralık 2021'de yapılan yapıcı istişarelerin ardından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında kalan güvenlik önlemleri konularında çalışmaya devam etme kararı aldıklarını belirten Gaibi, ''Bu amaçla, İran ve UAEK'nin uzman toplantıları da dahil olmak üzere bir dizi bilgi alışverişi ve değerlendirme yapması konusunda da anlaşmaya varıldı'' değerlendirmesinde bulundu.

Gaibi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"UAEK, şu anda iddia edilen diğer sitelerin hiçbiri hakkında hiçbir sorusu olmadığı ve bu sitenin artık kullanılmadığı sonucuna vardığını belirtti.

Yeni raporun bir başka bölümü, İran ve UAEK arasında dünkü ortak açıklamanın konusuna ayrılmış olup, Genel Müdür ile İranlı yetkilinin geri kalan diğer güvenlik önlemleri sorunlarını çözmek için üzerinde anlaşmaya varılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını ifade etmektedir''.

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