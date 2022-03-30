Washington'dan İran'a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı web sitesinde Çarşamba günü yayınlanan habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu ile Parçin Kimya Sanayi Kendi Kendine Yeterlilik Araştırma Şirketi'ne bağlı bir kişiye yaptırım uygulandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin yaptırım listesine (OFAC) Muhammed Ali Hüseyni ve onun DMO'ya balistik füze sevk malzemeleri ve bileşenleri sağlayan şirketler ağı, Parçin Kimya Sanayi ve İran Savunma Sanayii Örgütü'ne bağlı bir şirket daha eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı, füze tahrik bileşenlerinin üretiminde önemli bir aracı olan İranlı bir şirkete de yaptırımlar uyguladı.

ABD hükümeti, yaptırımların İran'ın 13 Mart günü aslında Siyonist bir casusluk bölgesi olan Irak'ın Erbil kentine düzenlediği füze saldırısının ardından uygulandığını iddia etti.

Bakanlık, yaptırımları Yemen Halk Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol tesislerine ve askeri üslere yönelik füze saldırılarıyla da ilişkilendirdi.

Viyana'da Müzakere eden ülkelerin büyük çoğunluğunun müzakerelerin daha hızlı sonuçlandırılması çağrısında bulunduğu bir zamanda İran'a yeni ABD yaptırımları uygulandı, ancak nihai bir anlaşmaya varılması, kalan birkaç kilit konuda ABD'nin siyasi kararlarını bekliyor.

İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan tarafı gerçekçi davranırsa Viyana'da anlaşmaya varılabileceğini söylüyor.

Öte yandan birkaç gün önce AB dış politika sorumlusu sözcüsü, Viyana Anlaşması nihai metninin temelde hazır ve masada olduğunu söyleyerek, Viyana müzakerelerinin sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Nebila Mısırlı, müzakerelerin halen devam ettiğini ve son aşamaya yaklaştığını kaydetti.

Viyana görüşmelerine bir an önce dönmeye ve bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını ifade een Mısırlı, görüşmelerin 11 Mart'tan bu yana bir ara dönemine girdiğini ve bu nedenle heyetleri nihai ve çok zor siyasi kararlar almak için başkentlere döndüklerini söyledi.

Mısırlı, Nükleer Anlaşma koordinatörü olarak Avrupa Birliği'nin nihai bir anlaşmaya varmak için tüm taraflar ve ABD ile temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Müzakerelere katılan ülkelerin çoğu, müzakerelerin daha çabuk sonuçlanmasını istiyor, ancak nihai bir anlaşmaya varılması, ABD'nin birkaç önemli mesele üzerinde siyasi kararlarını bekliyor.

İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan tarafı gerçekçi davranırsa Viyana'da anlaşmaya varılabileceğini söylüyor. İran'daki anlaşma, yaptırımların mümkün olduğu kadar kaldırılacağının ve bölgenin de bunun uygulanmasından yararlanacağının bir belgesidir.

Geçen hafta yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Önümüzdeki müzakerelerde kırmızı çizgimiz olarak dört meselemiz vardı. Son üç haftadaki dört konudan ikisi neredeyse çözüldü ve bir anlaşmaya vardık, ancak ekonomik garantiler dahil iki konu kaldı. Amerikan tarafının kalan iki sorunu çözme iradesi varsa, bakanların da Viyana'da hazır bulunmasıyla bir an önce sonuca varmaya, nihai kararı vermeye ve nihai anlaşma noktasına varmaya hazırız" demişti.

ABD'nin somut ve inandırıcı adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Amerikan tarafı bugün kalan iki talebimizi yerine getirirse yarın Viyana'da hazır oluruz" diye belirtmişti.

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