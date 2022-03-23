Viyana Müzakerelerinde İran’ın Kırmızı Çizgilerinden Asla Vazgeçmeyeceği ABD’ye İletildi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye Dışişleri Bakanlı Faysal Mikdad ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Viyana görüşmelerine değinerek “ABD tarafı gerçekçi bir davranış gösterirse, anlaşmanın Viyana’da Dışişleri Bakanlarının katılımıyla nihai olması için hazırız.” ifadelerini kullandı.



Emir Abdullahiyan Viyana’daki nihai anlaşmaya ulaşmaya hiç bu kadar yaklaşmadıklarını belirterek “Biz anlaşmaya varmak için son önerilerimizi AB’nin koordineyi sağlayan temsilcisi aracılığıyla ABD’lilere ulaştırdık ve ABD’li tarafa net bir şekilde kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyeceğimizi belirttik.” dedi.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Suriyeli Mevkidaşıyla görüşmesi hakkında “Biz Tahran-Şam arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin genişlemesi ve bu doğrultudaki ilişkilerimizin önemine vurgu yaparak İran İslam Cumhuriyetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için hazır olduğunu bildirdik.” ifadelerine yer verdi.



Emir Abdullahiyan Suriye Dışişleri Bakanıyla karşılıklı ilişkiler dışında bölgede yaşanan son gelişmeler ve uluslararası gündemi değerlendirdiklerini de belirtti.



İran Dışişleri Bakanı “Bazı Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesi yönündeki yeni tutumunu onaylıyoruz.” şeklinde konuştu.



Emir Abdullahiyan söz konusu görüşmede başta Yemen olmak üzere bazı bölge meselelerinin de ele alındığını söylerek “Biz Yemen’e karşı uygulanan insan kuşatmasının kaldırılması, ateşkesin hakim olması ve tüm Yemenli tarafların müzakere etmesinden yanayız.” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan açıklamasının sonunda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesinde Viyana nükleer müzakerelerinin son durumu ve İran’a karşı uygulanan yaptırımların kalkması meselesinin de değerlendirildiğini açıkladı.



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