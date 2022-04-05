Beyaz Saray ABD ve Müttefiklerinin Anlaşmaya Ulaşmaya Hazır Olduğunu İddia Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Pazartesi günü Washington’da düzenlenen bir basın toplantısında Viyana müzakerelerine dair sorulan bir soruya “Müzakerelerin bir sonuca ulaşması İran’ın elindedir.” yanıtını verdi.



Bazı Avrupalı tarafların da belirttiği üzere anlaşmanın sonuca ulaşması ABD’nin siyasi kararını beklerken Beyaz Saray Sözcüsü açıklamalarının devamında “ABD müttefikleri ve siyasi ortakları aracılığıyla Viyana görüşmelerinde nihai bir anlaşmaya varmak için müzakere etmiştir. Söz konusu anlaşma ABD’nin çıkarları doğrultusunda olursa, Joe Biden bu anlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.” ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ABD ve müttefiklerinin sağlam bir anlaşma sunmaya hazır olduklarını ancak İran’ın da buna benzer eylemlerde bulunması gerektiğini iddia etti.



Jen Psaki konuşmasının devamında “Buna rağmen İran KOEP’le ilgili olmayan bazı meseleleri gündeme getirmiştir. Bizim hedefimiz anlaşmaya geri dönmektir.” iddiasında bulundu.



ABD’li yetkili ABD’den aşırı istekleri ve taahhütlerine sadık kalmamasına değinmeksizin “Biz İran’dan Viyana müzakereleri dışındaki meseleleri gündeme getirmek veya başkalarını Viya müzakerelerinin durdurulmasında suçlu olarak tanıtmak yerine Viyana’da yapılan müzakere sonucundaki anlaşmaya konsantre olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Viyana müzakerelerinde bir duraksama görünüyorsa, bunun nedeni ABD’li tarafın aşırı istekleridir. İran Dışişleri Bakanlığı milletimizin çıkarları ve kırmızı çizgilerimizin esas alınması doğrultusunda muktedir ve mantıklı bir şekilde hareket edecektir.” ifadelerini kullandı.



Emir Abdullahiyan “Asla ABD’nin aşırı isteklerine taviz vermeyeceğiz. Beyaz Saray gerçekçi bir tutum sergilediği takdirde, anlaşmaya varılabilir.” ifadelerine yer verdi.





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