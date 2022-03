ABD: Viyana Müzakerelerinde İlerledik Ancak Henüz Bir Anlaşmaya Varmış Değiliz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında Viyana müzakerelerini ele alarak “Son günlerde belirttiğimiz üzere bir anlaşmaya varmamız ne yakın, ne de kesindir.” dedi.



ABD’li yetkili açıklamasının devamında “KOEP anlaşmasına geri dönmek veya bu anlaşmaya geri dönmemek; her iki senaryo için de kendimizi hazırlıyoruz.” iddiasına bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rusya’nın KOEP’teki rolü ile ilgili “Rusya’nın KOEP’in uygulamasındaki rollerinden biri söz konusu ülkenin ABD’nin 2018’de KOEP’ten ayrılmasından önce üstlendiği roldür.” ifadesini kullandı.



Price Rusya’nın bu rolü ile ilgili şöyle açıklamada bulundu:



“Bu rol Tahran’ın nükleer silaha ulaşmaması için İran’dan zenginleştirilmiş Uranyumlarını satın almayı kabul etmektir. Rusya’nın söz konusu rolünü biz kabul edebiliriz.”



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında “Biz KOEP’li veya KOEP’siz her iki dünya için de hazırız. Her koşulda ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın nükleer silaha erişmeyeceği yönünde taahhüt etmiştir. Bu karar kesindir ve ister bir anlaşmaya varalım, ister varmayalım, biz bu taahhüdü gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jack Sullivan da gazetecilere yaptığı son açıklamada “Biz İran ile anlaşmaya varmak konusunda geçtiğimiz haftalarda büyük ilerlemeler kaydettik. Henüz bazı meseleler çözülmedi.” dedi.



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Çarşamba günü Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesi sırasında “Eğer ABD’li taraf gerçekçi davranırsa, anlaşmanın ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Viyana’da imzalanması için hazırız.” açıklamasında bulunmuştu.



İranlı Bakan yaptığı açıklamada “Biz anlaşmaya varmak için son önerilerimizi AB aracılığı ile ABD’lilere ilettik. ABD tarafına net bir şekilde, İran’ın asla kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini belirttik.” ifadelerini kullanmıştı.



