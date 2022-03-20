Grossi: Nükleer Anlaşma UAEK'nin İran'ın nükleer faaliyetlerini izleme kapasitesini canlandırabilir

Siyonist gazetesi Israel Hume'a röportaj veren Grossi, ''Toplantılarda İranlılara açıkça söyledim ki eğer İran nükleer davasının normale dönmesini istiyorsanız şeffaf olmanız gerekiyor. Önümüzdeki hafta İran, talep edilen ilk bilgiyi sağlayacak ve biz bunu inceleyebiliriz'' diye belirtti.

Grossi röportajının devamında şöyle konuştu:

''İhtiyacım olan şey, İran'ın bizimle işbirliği yapması ve gerekli tüm cevapları vermesidir. Kimseden şüphelenmiyorum ama her şeyi izlemek istiyorum.

UAEK'nin İran ile müzakereleri dururken mevcut Nükleer Anlaşma gibi kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hayal etmek zor.

UAEK'nin İran'ın nükleer faaliyetlerini izleme sürecinin uzun bir süredir yürütüldüğünü ve 2019'un sonlarında UAEK Genel Direktörü rolünü üstlenmekle aynı zamanda bu konudaki misyonuna derhal başladığımı belirtmek isterin. İran'a karşı şeffaf ve doğrudan bir tavır sergiledim. Durumun şu anki haliyle devam edemeyeceğini söylemeliyim. İran nükleer dosyasını takip ederseniz, ilk başta bir dizi siteye fiziksel erişim istediğimi ve daha sonra reddedildiğini hatırlayacaksınız.

Bu görevi zor şartlar altında üstlendiğimi söylemeliyim. Gerekli erişimi elde ettiğimiz ve sorunu çözebildiğimiz önceki İran hükümetinden bahsediyorum".

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