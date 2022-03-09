ABD'den UAEK'nin İran'daki faaliyetlerine ilişkin açıklama

ABD'nin Viyana'daki Uluslararası Kurumlardaki Temsilci Yardımcısı Luis Bono, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı Işığında İran'da Doğrulama ve İzleme" başlıklı bir bildiri yayınlayarak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından doğrulama ve izlemenin gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Genel Müdürün (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) raporunun açıkça ortaya koyduğu gibi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın tam olarak uygulanmasına karşılıklı dönüş için müzakereler devam ederken, İran daha fazla zenginleştirme kapasitesinin kurulmasını, gelişmiş santrifüjlerin konuşlandırılmasını ve zenginleştirilmiş uranyum birikimini içeren nükleer programı faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Bunlar Nükleer Anlaşma sınırlarının çok ötesine geçiyor' ifadesine yer verdi.

Bono, Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'a ve diğer taraflara çok fazla zarar verdiğine değinmeden, yüzde 60'a varan uranyum zenginleştirme gibi iddia edilen faaliyetleri "gerginlik çıkran" olarak nitelendirerek, bun anlaşmaya geri dönmek için çok az zaman olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden endişelerini ele almak için hayati bir araç olduğunu ve görüşmeler başarılı olursa, böyle bir dönüşün uluslararası diplomasinin önemli bir başarısı olacağını ve İran'ın nükleer programına yaklaşmada yeni bir dönemi işaret edeceğini kaydeden Bono, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Nükleer Anlaşma ile ilgili doğrulama ve denetleme işlemi, Nükleer Anlaşma'Nın tam olarak uygulanmasına dönüşün inşa edilmesi gereken temeldir. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer Anlaşma'nın doğrulanması ve gözetiminin yanı sıra gündemdeki acil ve kalan güvenlik önlemleri konularında Tahran'a yönelik devam eden çabalarından dolayı Teşkilatın Genel Müdürünü ve ekibini takdir etmektedir'' diye belirtti.

Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün 2022 Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporunda, İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik iddialara ve söylemlere rağmen, bu kurum yayınladığı raporunda Tahran'ın nükleer silah faaliyetleri yürütmediğini kabul ettiğini yazdı.

Raporda, "Değerlendirmemiz, İran'ın şu anda nükleer silah geliştirmek için gerekli ve temel adımları atmadığı yönündedir" denildi.

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