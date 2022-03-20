Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasında bencil çıkarlar peşinde değiliz

Nükleer Anlaşma'nın canlandırılmasının Rusya'nın çıkarına olup olmadığı sorusuna yanıt olarak Lavrov, ''Siyasette dostlarımıza asla ihanet etmeyiz. Her şeyden önce Venezuela bizim dostumuz ve İran da bize çok yakın bir ülke. İkincisi, Amerikalıların aksine bencil çıkarlar peşinde koşmayız. Amerikalıların eylemleri açıktır. Rusya'ya düşman olmaya çalışıyorlar. ABD, Karakas hükümetiyle sadece Rusya'yı cezalandırmak için temasa geçiyor ve Nükleer Anlaşma'yı bir an önce canlandırmaya çalışıyor'' diye belirtti.

Lavrov, ABD'nin Suudi Arabistan gibi ülkelere daha fazla petrol üretme baskısına atıfta bulunarak, "Amerikalılar, petrol ve doğalgaz konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile temasa geçti. Tüm bu ülkeler, tıpkı Venezuela ve İran gibi, OPEC Plus çerçevesine bağlı olduklarını açıkça belirtti. Bu organizasyonda her üyenin kontenjanı gözden geçirilir ve oybirliği ile kararlaştırılır'' diye ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Nükleer Anlaşma dışındaki yaptırımlardan herhangi bir muafiyet almayacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Moskova geçmişte Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasında rol oynadı ve onlarla sadece bu konuyu konuşacağız. Yaptırımlarla bağlantılı olarak bahsettiğimiz şey budur ve bu anlaşma müzakerelerinin bir parçası'' diye kaydetti.

Rusya günde yaklaşık 10 milyon varil petrol üretiyor ve bunun yaklaşık yarısı ile birlikte günde 3 milyon varil petrol ürünü ihraç ediyor.

Biden yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenen enerji piyasalarını sakinleştirme kararlılığı, OPEC'in üçüncü en büyük üreticisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde "yeni bir koz" verdi.

OPEC Plus, Beyaz Saray'ın ve büyük petrol tüketicilerinin üretimi artırma talebine şimdiye kadar "direndi" ve OPEC'in en büyük ağırlığına sahip ve en önemli üyelerinden biri olan Suudi Arabistan, BAE açıklamasından bu yana yorum yapmadı.

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