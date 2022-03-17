Almanya: Nükleer anlaşmanın nihai metninin taslağı tamamlandı

Associated Press'e göre bu Alman diplomat, müzakere eden ülkelerin başkentlerinde siyasi kararlar almanın gerekli olduğunu söyledi.

Associated Press, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Çarşamba günü, olası bir anlaşmaya yakın olduklarını ancak henüz bu noktaya ulaşmadıklarını söyledi" diye yazdı.

Haberde, "Ukrayna'daki savaş devam ederken, 2015 İran nükleer anlaşmasını kurtarmaya çalışan diplomatlar, Ukrayna ihtilafına odaklanmalarına rağmen müzakerelere devam etti ve şimdi bir anlaşmanın eşiğinde oldukları görülüyor'' ifadesini kullandı.

Habere göre, Viyana'da 11 ay süren görüşmelerin ardından ABD'li yetkililer ve diğerleri, çözülmesi gereken yalnızca bir avuç meselenin kaldığını söylüyorlar.

Bu arada Rusya, hızlı bir anlaşma olasılığını zayıflatan Ukrayna ile ilgili yaptırım anlaşmasını bozma tehdidinden geri adım atmış görünüyor.

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