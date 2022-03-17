Avusturya Dışişleri Bakanı: İran Heyeti Viyana’da Olağanüstü Bir Performans Gösteriyor

Bugün Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg İRNA’ya yaptığı açıklamada Viyana’daki tarafların biran evvel anlaşmaya varması konusunda çok olumlu düşündüğünü belirterek “Hiçbir anlaşmanın ortak bir uzlaşma gerçekleşmeden mümkün olmayacağına inanıyoruz. Belki söz konusu uzlaşma kusursuz olmayacaktır ancak bizim anlaşmaya ihtiyacımız var.’’ şeklinde konuştu.



Schallenberg açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti ve ABD’nin ortak anlaşmaya varma konusunda son derece istekli olduğunu söyleyerek iki tarafın da dürüst bir tutum sergilediğini savundu.



Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg İran’ın Viyana’daki baş müzakerecisi Ali Bakiri’yle görüşmelerine değinerek “Sayın Bakiri’yle görüşmelerimiz çok iyi geçti ve tekrar İran heyetinin performansının olağanüstü olduğunu vurgulamak isterim.’’ ifadelerini kullandı.



Avusturyalı üst düzey yetkili geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Rusya ziyaretine değinerek “İran Dışişleri Bakanının Moskova ziyareti, Rusya tarafından belirtilen son hususların kolaylaştırılması konusunda etkili oldu.” dedi.

Schallenberg açıklamasının sonunda biran evvel Viyana’da anlaşmaya varılması doğrultusunda çaba göstereceğinin altını çizerek “Ortadoğu’da iyi bir haberin yayılmasına tanıklık edebilmek için onların anlaşmaya varma yönünde başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağız.’’ ifadelerine yer verdi.





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