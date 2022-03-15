Rusya: Emir Abdullahiyan ve Lavrov, Nükleer Anlaşma'yı ele alacak

Rusya'nın Viyana Temsilciliği, iki ülkenin dışişleri bakanları toplantısında Nükleer Anlaşma konusunun özel olarak ele alınacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 20 Ocak günü Rusya gezisi sırasında Emir Abdullahiyan ile Lavrov'un görüşmesine değinerek, bu görüşmenin olağan görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mevcut durumun Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri operasyonu çerçevesinde inceleneceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Moskova ve Tahran'ın Suriye sorununun çözümüe yönelik ilkeli tutumu, bu ülkenin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı gösterilmesi, Suriyelilerin geleceğini belirleme hakkı ile tarafların Astana formatı çerçevesinde etkin etkileşime büyük önem verdikleri kaydedildi.

Rusya dışişleri bakanlığı, görüşmelerin Hazar Denizi, Afganistan, Transkafkasya, Fars Körfezi bölgesi, Yemen ve Orta Doğu'daki durum da dahil olmak üzere diğer önemli bölgesel meseleleri koordine etmeye odaklandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre Moskova, Eylül 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ zirvesinde İran'ın bu örgüte katılım sürecini başlatma kararını da memnuniyetle karşılıyor.

Moskova, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, "Korona virüsü salgınına rağmen Rusya ile İran arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. En üst düzeyde de dahil olmak üzere yoğun siyasi diyalog Dışişleri bakanlıkları, parlamentolar, diğer yapılar ve devlet kurumlarının başkanları aracılığıyla düzenli ikili temaslar şeklinde sürdürülmektedir'' ifdesini kullandı.

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