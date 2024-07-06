İslam İnkılabı Rehberi'nden "14. Cumhurbaşkanlığı Seçimi" mesajı

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bugün yayınladığı mesajda seçim adaylarına ve seçim alanında çalışan tüm kişilere teşekkür ederek, seçilmiş cumhurbaşkanının ülkenin birçok kapasitesini halkın refahı ve ülkenin ilerlemesi için kullanarak Şehit Reisi'nin yolunu sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney'nin yayınladığı mesaj:

Şükürler olsun ki büyük İran milleti, şehit cumhurbaşkanını kaybetmenin ağır trajedisinden sonra kısa bir hukuki süre içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirdi ve birkaç aday arasından ülkenin cumhurbaşkanını seçti.

Seçimi organize eden saygın yetkililer gereken hız ve tam bir güvenle görevlerini yerine getirirken, aziz halk da sorumluluk duygusuyla meydana geldi.

İran milletinin düşmanlarının onları umutsuzluğa ve çıkmaza sürüklemek için başlattığı seçimleri boykot etme çabaları karşısında yapılan bu büyük hareket parlak ve unutulmaz bir eylemdir ve tüm onurlu adaylar ve her birinin zaferi için haftalarca gece gündüz çalışan herkes bu sevaba ortaktır.

İran milleti ve seçilmiş cumhurbaşkanını tebrik eder ve ülkenin ilerlemesi ve saygınlığının artması için herkese işbirliği yapmasını tavsiye ediyorum. Seçimlerdeki rekabetçi davranışlar dostluk normlarına dönüştürülmeli ve herkes ülkenin maddi ve manevi refahı için elinden geleni yapmalıdır.

Seçilmiş cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan’a ise ülkenin birçok kapasitesini halkın refahı ve ülkenin ilerlemesi için kullanarak Şehit Reisi'nin yolunu sürdürmesini tavsiye ediyorum.