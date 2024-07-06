6 Tem 2024 13:45
Journalist ID: 5630
News ID: 85531358
T T
0 Persons

Pezeşkiyan, önümüzdeki ay içinde cumhurbaşkanlığı görevini devralacak

6 Tem 2024 13:45
News ID: 85531358
Pezeşkiyan, önümüzdeki ay içinde cumhurbaşkanlığı görevini devralacak

Tahran, İRAN – İran Meclisi Yönetim Kurulu Sözcüsü Alirıza Selimi, cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreninin önümüzdeki ay içinde yapılacağını duyurdu.

İRNA'ya konuşan Alirıza Selimi, cumhurbaşkanlığı devir-teslim törenin önümüzdeki ay içinde yapılacağını belirterek, "Yemin töreninin yapılmasının yabancı konukların daveti de dahil olmak üzere bir dizi hazırlığı gerektirdiği göz önüne alındığında, hazırlıkların yapılması için yeterli zaman gerektirmektedir. Ancak töreninin daha erken yapılması halinde meclis olağanüstü bir oturum düzenlemeye hazır." dedi.

Selimi, "Mesut Pezeşkiyan'ın mecliste Tebriz halkını temsil ettiği için yemin töreni öncesinde meclis kuralları uyarınca istifasının onaylanması için bir meclis toplantısı yapılacaktır." diye konuştu.

0 Persons

yorumunuz

You are replying to: .