Pezeşkiyan, önümüzdeki ay içinde cumhurbaşkanlığı görevini devralacak

İRNA'ya konuşan Alirıza Selimi, cumhurbaşkanlığı devir-teslim törenin önümüzdeki ay içinde yapılacağını belirterek, "Yemin töreninin yapılmasının yabancı konukların daveti de dahil olmak üzere bir dizi hazırlığı gerektirdiği göz önüne alındığında, hazırlıkların yapılması için yeterli zaman gerektirmektedir. Ancak töreninin daha erken yapılması halinde meclis olağanüstü bir oturum düzenlemeye hazır." dedi.

Selimi, "Mesut Pezeşkiyan'ın mecliste Tebriz halkını temsil ettiği için yemin töreni öncesinde meclis kuralları uyarınca istifasının onaylanması için bir meclis toplantısı yapılacaktır." diye konuştu.