İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, 28 Eylül 1954'te İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Mahabad kentinde doğdu.

Askerliğini Sistan ve Belucistan eyaletinin Zabul kentinde yaptıktan sonra genç yaşlardan itibaren tıp ve sağlık alanına ilgi duyan Pezeşkiyan, bu ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmek için yoğun bir eğitim sürecine girdi.

Pezeşkiyan, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra, kalp cerrahisi alanında uzmanlaştı ve kısa sürede bu alanda saygın bir isim haline geldi.

Tıbbi kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Pezeşkiyan, doktor olarak Tebriz'de ve İran'ın diğer bölgelerinde çalıştı. Mesleki yetkinliği onu sadece bir doktor olarak değil, aynı zamanda bir sağlık politikacısı olarak da öne çıkardı. 2001'de sağlık bakanı olarak atandı.

Bakanlık görevinin ardından Pezeşkiyan siyasi kariyerine İran İslami Şura Meclisi'nde devam etti. Doğu Azerbaycan eyaletinden milletvekili olarak mecliste yer aldı ve çeşitli komitelerde aktif rol üstlendi. Mecliste sağlık politikaları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüttü.

Pezeşkiyan, daha önce 11. (2013) ve 13. dönemlerde (2021) cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için iki kez kayıt yaptırmıştı, ancak 2013'te adayların isimleri açıklanmadan önce Ayetullah Ekber Haşimi Refsancani'nin lehine seçimlerden çekilmişti.

Pezeşkiyan dün (5 Temmuz 2024) yapılan seçimlerde 16 milyon 384 bin 403 oyla İran'ın 9'uncu cumhurbaşkanı seçildi.