Reuters: Macron, Putin ile Nükleer Anlaşma hakkında görüştü

Bir Fransız cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Macron'un bu telefon görüşmesinde Putin'e Viyana görüşmelerinde varılan anlaşmayı garanti altına almak ve kolaylaştırmak için çalışmasını hatırlattığını söyledi.

Elysee yetkilisi, Putin'in nasıl yanıt verdiği veya Rusya'nın konumunu belirlemek için bir zaman çizelgesi sağlayıp sağlamadığı konusunda yorum yapmadı. Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı, Macron-Putin görüşmelerinin ayrıntılarını açıklamadı.

Viyana'da görüşmeler sürüyor ve son günlerde bu müzakereler önemli ve kritik aşamalara geldi. Müzakereciler, müzakerelerin çeşitli biçimlerde devam ettiğini söylüyor.

Batı, Rusya'nın henüz Nükleer Anlaşma kararını bazı kozları kullanarak vermediğine inanırken, nihai sonucun ABD'nin siyasi kararına bağlı olduğu söyleniyor.

İran müzakerelerde nihai kararını vermiş ve karşı tarafa sunmuştur ve anlaşma karşı tarafın, özellikle de ABD'nin kararına bağlıdır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish