Bakıri ile Mora arasında ikili görüşme gerçekleşti

İran İslam Cumhuriyeti üst düzey müzakerecisi Ali Bakıri ile müzakerelerin Avrupa koordinatörü Enrique Mora arasındaki ikili görüşme bugün Viyana'da yapıldı.

Benzer bir toplantı dün öğleden önce gerçekleşmişti. Diğer delegasyonlarla temaslar ve istişareler de devam ediyor.

Çte yandan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde, ana konular ile yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasının ABD'nin fazla taleplerinden etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Bu akşam AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell ile son gelişmeler ve Viyana görüşmelerinin durumu hakkında telefonda görüen Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana müzakerelerinin en son sonuçları ve süreci ile Ukrayna krizi de dahil olmak üzere ortak endişe yaratan bazı uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

AB dış politika sorumlusu ve Viyana müzakerelerinin kıdemli koordinatörü Joseph Borrell bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Viyana görüşmeleri kritik bir kavşakta ve şimdi ABD ve İran'ın mesaj alışverişinde ve zaman kısıtlamalarının üstesinden gelmeye çalışırken daha esnek olması gerekiyor. Ekonomik garantiler konusu sizin için önemli ve biz bunu destekliyoruz. Biz ve siz bir anlaşmaya varmak için çabalarımızı sürdüreceğiz çünkü uzun bir yol kat ettik. Siz İranlılar, sert ve yetenekli müzakerecilersiniz'' dedi.

Bu telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise AB dış politika koordinatörünün Viyana görüşmelerindeki çabalarını ve kaydedilen ilerlemeyi takdirle karşılayarak, "Tüm tarafların davranışlarında gerçekçilik hakimse, iyi ve güçlü bir anlaşma ulaşabiliriz. ABD'den gelen bazı yeni talepler için mantıklı bir gerekçe yok ve ABD'nin hızlı bir anlaşma konusundaki tutumuyla çelişiyor. Ana konular ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması, ABD'nin fazla taleplerinden etkilenmemelidir'' diye belirtti.

ABD'nin kamuoyunu baskı altına alma bahanesiyle bir koordinatör aracılığıyla bize her gün yeni ve farklı bir mesaj iletemeyeceğini dile getiren Emir Abdullahiyan, ''Amerikan tarafının kamuoyu sorunu varsa İran'da da kamuoyu sorunumuz olduğunu söylemeliyim. Gelişmeleri büyük bir hassasiyetle izliyorlar ve hükümeti yanıt vermeye ve yaptırımları etkin bir şekilde kaldırmaya ve barışçıl bir nükleer kapasiteyi korumaya çağırıyorlar. Milli kahramanlarımızla ilgili bazı konular pazarlık konusu değildir'' açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna krizi konusundaki ilkeli duruşunu açıklayan Emir Abdullahiyan, ''BM Şartı'nın dikkate alınması ile birlikte savaşı durdurarak ve siyasi çözüme odaklanarak bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekmektedir'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish