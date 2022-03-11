İranlı olmayan kaynaklar: Müzakerelerdeki kesinti haberlerini teyit etmiyoruz

İranlı olmayan iki kaynak, görüşmelerin durdurulduğuna yönelik bu haberi teyit edemediklerini belirtti.

İRNA muhabirinin elde ettiği bilgiler, son günlerde Amerikan ekibinin daraltıcı yaklaşımının ve sık sık pozisyon değiştirmesinin anlaşmaya varmayı zorlaştırdığını gösteriyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı twitter hesabında AB dış politika şefi ile Viyana görüşmelerine ilişkin Perşembe günü yaptığı görüşmenin verimli ve yapıcı olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan'a göre, iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için çabalar sürüyor. Amerikan tarafı gerçekçi ve tutarlı davranırsa anlaşma sağlanır.

Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinin sonucunun tek taraflı bir yaklaşımla değil toplu sözleşmeyle belirlendiğini belirtti.

Ortak çabalara ihtiyaç olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, ''Hakim olması gereken mantık ve rasyonalitedir'' diye ekledi.

27 Aralık'ta Viyana'da başlayan Nükleer Anlaşma'nın canlandırılmasına yönelik 8. tur müzakerelere katılan ülkeler, anlaşmanın taslak metnini tamamlayarak bazı tartışmalı konular hakkında karar vermeye çalışıyor.

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