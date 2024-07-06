Batı medeniyeti ahlaki, siyasi ve sosyal başarısızlığıa uğradı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Avrupa Öğrencileri İslami Dernekleri Birliği'nin 58. toplantısına gönderdiği mesajda, dünyanın güncel karmaşık sorunlarına dikkat çekerek, öğrencilerin motivasyona, inanca ve özgüvene güvenerek büyük meselelerde rol oynayabileceğini vurguladı.

Ayetullah Hamaney'in mesajı şöyle:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Sevgili Öğrenciler!

Köklü ve tanınmış derneğinizin faaliyetlerine devam etmesi müjdeli bir olgudur. Bu kolektif mevcudiyet, kendi kapasitesi dahilinde, dünyanın mevcut karmaşık meselelerinde rol oynayabilir. Büyük meselelerde etkili olmak, herhangi bir vaatten çok aktivistlerin motivasyonuna, inancına ve özgüvenine bağlıdır ve bu değerli sermaye, Allah'a şükür, siz inançlı ve devrimci İran gençliğinde mevcuttur ve açıkça görülmektedir.

Dünyanın önemli sorunlarını, yeni ve eski yaralarını biliyorsunuz. Bunlardan en yenisi Gazze'de yaşanan eşsiz felakettir. Bunlardan en önemlisi Batı'nın, Batılı siyasetçilerin ve Batı medeniyetinin ahlaki, siyasi ve sosyal başarısızlığıdır. Bunlardan en öğretici olanı, liberal demokraside iddia sahiplerinin ifade özgürlüğünü tesis edememesi ve ekonomik ve sosyal adalet konusunu ölümcül bir şekilde ihmal etmeleridir. Amerika ve Avrupa'da halk ve özellikle öğrenci arasındaki protestoların cılız ama ümit verici kıvılcımı da en önemli güncel meselelerden biridir. Batı Asya bölgesi ve aziz ülkemiz de irili ufaklı pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bütün bunlar birliğiniz gibi kutlu bir topluluğun düşünce, çalışma ve inisiyatif alanlarıdır.

Başarınız aziz ve hekim olan Allah'tan niyaz ederim."