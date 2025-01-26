Irakçı: İran ve Afganistan'ın güvenliği ve istikrarı birbirine bağlıdır

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile İslam Emirliği Yönetim Kurulu Başkanı Molla Muhammed Hasan Ahund arasında gerçekleşen görüşmede dile getirilen en önemli noktaları içeren bir rapor yayınladı.

Irakçı bu görüşmede, İran ile Afganistan arasındaki tarihi, dini ve ekonomik ilişkilere değinerek, "40 yıl sonra Afganistan'da genel bir güvenliğin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diplomatların yüksek seviyede kabul edilmesi ve ilişkilerin korunması, İran'ın İslam Emirliği ile sağlam ilişkiler kurduğunun göstergesidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, İran'ın hiçbir zaman Afganistan'a müdahale etme niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Su meselesinin çözümü için İran ve Afganistan arasında imzalanan Hilmend Nehri Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını istiyoruz." İfadesine dikkat çekti.

Irakçı, "İran'ın güvenliği ve istikrarı, Afganistan'ın güvenliği ve istikrarına bağlıdır ve Afganistan'daki son gelişmeler, bize İslam Emirliği ile işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiği sonucunu verdi" dedi.

Irakçı, İran'daki Afgan mültecilerin sorunlarına ve su meselesine değinerek, "Bu iki mesele işbirliğinin genişletilmesine yol açmalı ve İran, Afganistanlı kaçak göçmenlerin geri dönüşünü insani bir şekilde yönetme konusunda kararlıdır" dedi.

Molla Muhammed Hasan Ahund da bu görüşmede İran heyetine hoş geldiniz diyerek, iki Müslüman kardeş ülke arasındaki diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve genişletmek için bu tür ziyaretlerin artırılmasını istedi.