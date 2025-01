Irakçi: İran ve Afganistan arasındaki ekonomik ilişkiler genişletilmeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, siyasi ve ekonomik bir heyetin başında bu sabah Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki ile görüşen İran Dışişleri Bakanı, iki Müslüman ülke olan İran ve Afganistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek " Size ve meslektaşlarınıza misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. İran ve Afganistan, sizin de belirttiğiniz gibi, çok derin tarihi ve kültürel bağlara sahip, dost, kardeş ve Müslüman iki ülkedir." dedi.

Irakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarih boyunca her zaman iyi olduğunu belirterek, "Elbette inişler çıkışlar oldu ama genel olarak Afganistan'daki kardeşlerimizle ilişkilerimiz çok iyi ve kardeşçeydi. İki ülke arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari ve siyasi açıdan iyi seviyededir ve bu seyahat sırasında ilişkileri her iki tarafın ulusal çıkarları, halkların çıkarları doğrultusunda ve komşuluk ilişkilerimizde daha fazla güvenlik ve barışa ulaşmak için bunu geliştirebileceğimizi umuyorum. İran ile Afganistan arasında daha fazla ekonomik bağ kurulmasını, bu güzel kültürel ilişkilerin, bu kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesini, bunun her iki ülkeye de fayda sağlamasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmenin başında Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili, İran heyetini memnuniyetle karşılayarak, Dışişleri Bakanının ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini artırması temennisinde bulundu.

Muttaki "İran ve Afganistan, birbirlerinin sevinçlerini ve üzüntülerini her zaman paylaşan iki komşu Müslüman ülkedir. Seyahatinizin verimli geçmesini dileriz." vurgusunda bulundu.