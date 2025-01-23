23 Oca 2025 10:18
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Irakçi: Nükleer silahlara erişim, İran’ın açık ve daimi taahhüdüdür

23 Oca 2025 10:18
News ID: 85728108
Irakçi: Nükleer silahlara erişim, İran’ın açık ve daimi taahhüdüdür

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı: İran’ın küresel kitle imha silahlarının yayılmasını önleme rejimine olan uzun süredir devam eden taahhüdü herkesçe aşikardır. İran, 1968 yılında NPT anlaşmasını kurucu üyelerden biri olarak imzalamıştır.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

"İranlılara, 'bir kez ve sonsuza dek nükleer silahlardan vazgeçtiklerini netleştirmeleri gerektiğini' vaaz etmek küstahçadır." 

"İran’ın küresel yayılmayı önleme rejimine olan uzun süredir devam eden taahhüdü herkes tarafından bilinmektedir. 

-İran, 1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) kurucu üyelerden biri olarak imzalamıştır.  İran lideri, bir fetva yayımlayarak tüm kitle imha silahlarını haram ilan etmiştir. "

-İran, 2015 yılında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın tarihindeki en kapsamlı denetim rejimini içeren Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) imzalamış ve açıkça belirtmiştir. İran bir kez daha vurgular ki hiçbir zaman ve hiçbir koşulda nükleer silah elde etme, üretme veya bunlara sahip olma peşinde olmayacaktır. (KOEP, Giriş ve Genel Hükümler Bölümü, Madde C)

"Bu, İran’ın açık ve daimi bir taahhüdüdür ve İran, ABD’nin 2018 yılında KOEP’ten tek taraflı çekilmesine rağmen bu taahhüdüne bağlı kalmıştır." 

Gerçeklerin İncelenmesi: Bölgedeki en "ilgili soru" İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve Filistin, Suriye ile Lübnan topraklarının işgalidir. İsrail’in gerçek bir nükleer cephaneliğe sahip olması ve NPT’ye katılmayı reddetmesi dünya için bir tehdit teşkil etmektedir. Bu gerçek göz ardı edilmemeli veya örtbas edilmemelidir.  

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