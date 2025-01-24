24 Oca 2025 09:34
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News ID: 85728879
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Irakçi, Suriye'de azınlık haklarının korunması çağrısında bulundu

24 Oca 2025 09:34
News ID: 85728879
Irakçi, Suriye'de azınlık haklarının korunması çağrısında bulundu

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki azınlıkların haklarının korunması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme yönündeki ilkeli politikasını yineleyerek, iç çatışmalardan kaçınılması ve tüm siyasi, etnik ve dini hareketlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulmasının gerekliliğini vurgulayarak silahlı grupların Şii ve Alevi bölgelerindeki sivillere karşı keyfi eylem haberlerin yayınlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve azınlıkların haklarının korunması çağrısında bulundu.

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