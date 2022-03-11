11 Mar 2022 14:14
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Emir Abdullahiyan: Viyana görüşmelerinin sonucu tek taraflı bir yaklaşımla değil toplu sözleşmeyle belirleni

Emir Abdullahiyan: Viyana görüşmelerinin sonucu tek taraflı bir yaklaşımla değil toplu sözleşmeyle belirleni

Tahran - IRNA - Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell ile Perşembe günü yaptığı görüşmeleri yararlı ve yapıcı olarak nitelendirerek, Viyana görüşmelerinin sonucunun tek taraflı bir yaklaşımla değil toplu bir anlaşma ile belirleneceğini söyledi.

Cuma sabahı twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, "Bugün Joseph Borrell ile faydalı ve yapıcı bir görüşme yaptım" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İyi ve kalıcı bir anlaşmaya varılması için çalışmalar sürüyor. Amerikan tarafı gerçekçi, tutarlı ve istikrarlı davranırsa anlaşma sağlanabilir.

Viyana görüşmelerinin sonucunun tek taraflı bir yaklaşımla değil toplu bir sözleşmeyle belirlendiğini, ortak bir çabaya ihtiyaç olduğunu vurgulamam gerekiyor.

Bu, geçerli olması gereken mantık ve rasyonalitedir”.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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