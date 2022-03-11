Middle East Eye: Nükleer müzakereler ABD'nin iddiaları nedeniyle durduruldu

Middle East Eye haber sitesi şöyle devam etti: ''ABD'nin iki İran gemisine el koyduğunu açıklamasının ardından İran ile 2015 nükleer anlaşmasını restore etmek amacıyla sürmekte olan Viyana görüşmeleri askıya alındı. Borrell, açıkça müzakerelerin bir duraklamaya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak diğer taraftan son metnin temelde hazır ve masada olduğuna değinmişti''.

İran heyeti, Avusturya'nın başkentindeki dolaylı görüşmelerde Washington'ı, yaptırımların çoğunu kaldırma görüşmeleri sona ermek üzereyken, Houston ve Bahamalar'daki iki Yunan gemisinin yüküne el koymaması konusunda defalarca uyardı.

Bu el koyma, Viyana'da İran'ın 2015 anlaşmasından daha iyi bir anlaşmanın eşiğinde olduğuna yönelik haberlerin yayıldığı zaman yapıldı.

Yaptırımları kaldırmak için Viyana'da nükleer müzakereler sürerken, Associated Press 10 Mart'ta ABD'nin İran petrolünü taşıdığından şüphelenilen iki tankere el koyduğunu iddia etti.

ABD tarafının henüz kararını vermemesi ve yaptırımları etkin bir şekilde kaldırmak yerine savurganlık ve taleplerini medya oyunları aracılığıyla zorlamaya çalışması nedeniyle Viyana görüşmeleri durma noktasına geldi.

Bugün AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell, İran ile P4+1 arasındaki görüşmelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İran müzakere heyetine yakın bir kaynağa göre, müzakerelerde duyurulan kesinti Nükleer Anlaşma'daki tarafların önerisi üzerine yapıldı.

27 Aralık'ta Viyana'da başlayan Nükleer Anlaşma'nın canlandırılmasına yönelik 8. tur müzakerelere katılan ülkeler, anlaşmanın taslak metnini tamamlayarak bazı tartışmalı konular hakkında karar vermeye çalışıyor.

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