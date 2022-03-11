Hatipzade: Viyana görüşmelerinde duyurulan kesinti, kalan sorunların çözülmesinin önünü açıyor

Viyana görüşmelerinin kesintiye uğraması ile ilgili twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, ''Viyana görüşmelerinde duyurulan kesinti, kalan sorunların çözümünün ve nihai bir dönüşün yolunu açabilir'' ifadesini kullandı.

Hatipzade, "Müzakerelerde başarıya ulaşmak tüm tarafların ana odak noktası olacak ve hiçbir dış faktör, toplu sözleşmeye doğru ilerleme konusundaki ortak irademizi etkilemeyecek" diye ekledi.

Ambargoyu kaldırma konulu sekizinci tur müzakereler 26 Ocak'ta Viyana'da başladı ve katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamakta ve bazı tartışmalı konularda karara varıyorlar.

27 Aralık'ta Viyana'da başlayan Nükleer Anlaşma'nın canlandırılmasına yönelik 8. tur müzakerelere katılan ülkeler, anlaşmanın taslak metnini tamamlayarak bazı tartışmalı konular hakkında karar vermeye çalışıyor.

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