Siyasi nüfuz ve etki, İran-UAEK ilişkilerini düzenlemeler çerçevesinin dışına çıkaramaz

Hürremşehir'de Şehid Bakıri Kapmı'nda konuşan İslami, ''Karşılıklı etkileşim ve bizim çabamız, düşmanın İran'ı Siyonist nüfuzla suçlamasına asla izin vermemektir'' diye belirtti.

Devrimin yeni neslinde kutsal müdafaa değerlerinin rolüne ve etkisine dikkat çeken İslami, "Işık Yolu Milli Günü" değerli, çünkü bu okul asla unutulmamalı" diye konuştu.

İslami, ''Sekiz yıllık kutsal müdafaa döneminde İslam İnkılabı düşüncesi bugün bizi bölgenin savunma güçlerinden biri haline getirdi" ifadesini kullandı.

Savunma sanayii ve temel bilimlerde ülkenin kaydettiği ilerlemeye değinen İslami, "Potansiyeli ve iç kapasiteleri kullanarak ve nükleer şehitler okuluna dayanarak, ülkenin bu konudaki kabiliyetini artıracağız'' diye ekledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Hürremşehir'deki Ulusal Işık Ülkesi Festivali'ne katılmak için Cuma öğleden sonra Huzistan iline geldi.

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