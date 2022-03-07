Denetimle ilgili iddia edilen tesislerden biri listeden çıkarıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran İslam Cumhuriyeti ile NPT Koruma Anlaşmasına ilişkin raporunun yayınlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Gaibi, ''Bu rapor İran ve UAEK arasındaki bazı teknik sorunları yinelerken, bazı olumlu gelişmeler de dahil olmak üzere İran ile UAEK arasındaki geri kalan güvenlik önlemleri sorunlarının çözümünde işbirliğinin ilerlemesini ve güçlendirilmesini memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca, iddia edilen sitelerden birinin kalan tesisler listesinden çıkarılmasının duyurulması da şu anda Kurumun gündemindedir' ifadesini kullandı.

Uaek raporuna göre, UAEK Genel Müdürü ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami arasında 15 Aralık 2021'de yapılan yapıcı istişarelerin ardından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında kalan güvenlik önlemleri konularında çalışmaya devam etme kararı aldıklarını belirten Gaibi, ''Bu amaçla, İran ve UAEK'nin uzman toplantıları da dahil olmak üzere bir dizi bilgi alışverişi ve değerlendirme yapması konusunda da anlaşmaya varıldı'' değerlendirmesinde bulundu.

Gaibi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"UAEK, şu anda iddia edilen diğer sitelerin hiçbiri hakkında hiçbir sorusu olmadığı ve bu sitenin artık kullanılmadığı sonucuna vardığını belirtti.

Yeni raporun bir başka bölümü, İran ve UAEK arasında dünkü ortak açıklamanın konusuna ayrılmış olup, Genel Müdür ile İranlı yetkilinin geri kalan diğer güvenlik önlemleri sorunlarını çözmek için üzerinde anlaşmaya varılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını ifade etmektedir''.

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