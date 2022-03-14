Rusya: Nükleer anlaşmayı canlandırmak için müzakereler suni bir gecikme olmaksızın devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan önce İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Salı günü Moskova'ya gideceğini duyurmuştu.

Tass haber ajansı bu hususta şunları yazdı:

"Nükleer Anlaşma'nın canlandırılması için müzakerelere ara verildiği konusu 11 Mart'ta duyuruldu. Müzakerelere dönen heyetler istişareler için kendi başkentlerine döndüler. İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik gelecekteki anlaşma metni, İranlı ve Amerikalı müzakereciler arasında kalan sorunlar ışığında düzetirlmektedir.

Müzakere eden bazı tarafların anlaşmanın nihai metnini onaylama konusunda da siyasi kararlar alması gerekiyor. Müzakereler her zamanki gibi ilerliyor ve bu açıdan yapay bir gecikme yoktur.

Rusya nükleer anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde yeniden başlatılmasının yolunun anlaşmanın nükleer ve ekonomik boyutları ile tüm tarafların çıkarları arasındaki dengeyi yeniden kurmaktan geçtiğine inanıyor.

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