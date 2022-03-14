Hatipzade: Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Moskova'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Müzakerecilerin başkentlere dönüşünün nedeni kısa bir duraklamadır. Bazıları buna çıkmaz veya müzakerelerin bittiği dediler, ancak bu, Ortak Komisyon Koordinatörü'nün talebi üzerine bir ara vermedir'' diye belirtti.

Viyana'da olanları bir veya iki faktöre indirgemenin durumu netleştirmediğini söyleyen Hatipzade, Washington'da karara bağlanması gereken birkaç genel ve elbette sınırlı konu olduğunu kaydetti.

Amerika'nın cevabını bekliyoruz

Viyana'ya geri dönerek, son tur müzakeleri yapacaklarını ve iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varacakları bir nokta olduklarını dile getiren Hatipzade, "Şimdi ABD'den bir yanıt bekliyoruz. Elbette çeşitli düzeylerde istişareler devam ediyor ve ülkelerin dışişleri bakanları sürekli temas halinde, üst düzey müzakereciler de birbirleriyle iletişimdedir'' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'In yarın Moskova'ya gideceğini kaydeden Hatipzade, "Bu yönde bizim için bir işaret ve çerçeve olacak olan şey, büyük İran milletinin çıkarlarıdır. Bu çıkarlar, müzakerelerin çerçevesini ve nihai iyi anlaşmayı belirler'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, ülkeyi Viyana görüşmelerine bağlamadı

Birinci yolun yaptırımların etkisiz hale getirilmesi olduğuna değinen Hatipzade, ''Cumhurbaşkanı Reisi hükümetinde hiçbir şey Viyana'daki görüşmelere bağlanmamıştır. Bu nedenle, çeşitli bakanlıklardaki tüm programların, eylemlerin ve tasarımların ülkenin temel ihtiyaçları, direniş ekonomisi ve ülkenin direncine göre tasarlandığını herkese söylemek isterim. Milletin haklarının kırmızı çizgiler çerçevesinde belirleneceğini ve amaçlanan menfaatlerin korunacağını umduğumuz sürece, yaptırımların kaldırılmasını sonuna kadar götürmek için Viyana'dayız ama hiçbir şeyi Viyana görüşmelerine bağlamayacağız' diye açıkladı.

ABD, 11 aydır Ortak Komisyon'a tuhaf taleplerde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nükleer Anlaşma üyesi olmadığı için bu anlaşma ve üyeleri hakkında karar verme hakkına sahip olmadığına değinen Hatipzade, bu ülkenin ilk önce Nükleer Anlaşma'ya üyesi olması ve taahhütlerini ifa etmesi, ardından anlaşma üyesi diüer ülkelerle ilgili görüş bildirmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin son 11 ay içinde Ortak Komisyon'a tuhaf taleplerde bulunduğunu belirten Hatipzade, ''ABD bir talepte bulunursa, bunun her zaman dolaylı olarak Ortak Komisyona geldiğini ve genellikle orada tartışıldığını biliyor. Rusa ile ilgili de İran'ın müzakerelerde üçüncü bir tarafa güvenip güvenmediği sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim: Bizim Nükleer Anlaşma'da üçüncü bir tarafımız yok, dört ülke + İran hepsi anlaşma üyesi ve Nükleer Anlaşma ortak komisyonu tüm üyelerin katılımıyla oluşturulur'' açıklamasınd bulundu.

Ortak Komisyonun Trump'ın başarısız mirasını koruma yolunu seçtiğini dile getiren Hatipzade, ''Sayın Biden, önceki ABD başkanının yaptığı her şeyi bir kararnameyle kolayca yürürlükten kaldırabilirdi, ancak birkaç aylık duraklama ve hareketsizlikten sonra karmaşık müzakereler yolunu seçerek bu doğrultuda Trump'ın başarısız mirasını koruma yolunu izledi'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish