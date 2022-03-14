Viyana görüşmelerinde kalan konular, ABD'nin iradesine bağlıdır

İkili ilişkiler ve Ukrayna'daki gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatıran Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, "Viyana görüşmelerinin süreci durmadı, ancak AB koordinatörü ile koordineli olarak müzakerelere kısa bir ara verildi. İran'ın başmüzakerecisi iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için çok çalışmaya devam ediyor. Kırmızı çizgilerimiz arasında kalan sorunları çözmek, zaman kaybetmemekle Amerikan tarafının iradesiyle alakalıdır'' diye belirtti.

Emir Abdullahiyan, ''İran İslam Cumhuriyeti, iyi, güvenilir ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda çok ciddidir'' diye ekledi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise iki ülke arasındaki olumlu ilişkilere övgüde bulunarak, ülkemizin mantıklı pozisyonlarını takdir etti.

İki ülke arasındaki anlaşmaların sonucunun yakında kesinleşeceğini ve faaliyete geçeceğini umduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, Viyana müzakereleri konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasını umduklarını ve bunun tüm tarafların ve bölgenin çıkarına olarak nitelendirdi.

Bu görüşmede, İran ve Umman dışişleri bakanları çeşitli konularda istişarelerin devamına vurgu yaptı.

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