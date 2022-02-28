Umman Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin hikayesi

Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere 23 Şubat Çarşamba günü Tahran'a geldi. Görüşmenin ardından Umman Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ile de görüştü.

Yolculuğun beklenmedik olması ve Umman Kralı'ndan Cumhurbaşkanı Reisi'ye bir mesajın duyurulması, medyadaki farklı önemi ve Umman'ın İran'ın Batı ile nükleer müzakereleriyle ilgili önceki deneyimleri, analistlerin dikkatini çekti.

Umman Kralı'nın Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup ve El-Busaidi'nin İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin detayları net olmamakla birlikte ve bu alandaki analiz spekülatif olsa da İran İslam Cumhuriyeti'nin pozisyon ve görüşlerini açıklama fırsatı bulduğu görülüyor. Umman Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında ve sonrasında yapılan açıklamalar, Nükleer Anlaşma'da bulunan tarafların, İran müzakere ekibinin yasal talep ve hakları konusunda kararlı olduğunu her dönemden daha fazla gördüklerini gösteriyor.

Çok yakın, çok uzak Kritik Anlaşma

Kritik anlaşma anı, bugünlerde yaptırımların kaldırılması müzakerelerinde hazır bulunan heyet üyelerinin halidir. Viyana görüşmelerindeki hemen hemen tüm taraflar ve medya analistleri yakın bir anlaşmadan söz ediyor, ancak anlaşma gerçekten yakın mı? Bu sorunun cevabı pek çok değişkeni incelemeyi gerektiriyor ancak cevabı İran müzakere heyeti başkanının açıklamalarında bulunabilir.

Ülkemizin müzakere heyetinin başkanı Ali Bakıri, haftalarca süren yoğun müzakerelerin ardından bir anlaşmaya her zamankinden daha fazla yaklaştıklarına, ancak "her şey" üzerinde anlaşmaya varılana kadar "hiçbir şey" üzerinde anlaşmaya varılmadığına inanıyor. Bu amaca ulaşmak için gerçekçilik, müsriflikten uzak durmak ve son dört yılın tecrübesine dikkat etmek gerektiğini belirten Bakıri, müzakere taraflarımızın karar verme zamanının geldiğini ifade etti.

İran'ın 2022 anlaşmasındaki koşulu "ya hep ya hiç" ama Dışişleri Bakanlığı'nın bakış açısından "her şey" ne anlama geliyor? Cevap göründüğü kadar basit olsa da karmaşıklığı vardır. O yüzden önce İran ne istemiyor demek daha doğru olur. Elbette bu müzakereler döneminde İran, müzakere etmeye veya umutsuz iç umut ve dış diplomatik jest yaratmaya çalışmıyor. İran müzakerelerin bu döneminde Nükleer Anlaşma Plus veya herhangi bir geçici anlaşma istemiyor. Ayrıca zımni vaatler ve sözlü garantiler ve bunun gibi anlaşmaların imzalanmasını istemiyor. Bu istemler, İran'ın olumlu ve tabii ki haklı taleplerinin yolunu aydınlatıyor.

Çeşitli bölgesel ve uluslararası yetkililerin toplantılarında ve farklı tribünlerden mesajını ilettiği ve duyurduğu aynı talepler ve İran'ın Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya ile yürüttüğü müzakerelerin yeni turunda İran'ın talepleri eskisinden farklı olarak şu üç ilkeye dayanmaktadır:

A) Yaptırımların kaldırılması:

Müzakere heyetinin Viyana'da bulunmasındaki en önemli etken, İran halkına yönelik baskıcı ve yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıdır. Reisi Hükümeti'nin ekonomi ve diplomasi olmak üzere iki çalışma grubunda halktan kaldırmaya çalıştığı yaptırımlar. Viyana diplomasisi alanında, İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri'nin belirttiği gibi yaptırımları kaldırmaktan başka bir amacı yoktur ve bu konudaki herhangi bir amaç yanlıştır ve ulusal çıkarlara aykırıdır. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ardından İran ekonomisinin ve toplumunun temellerini yok etmeyi amaçlayan ABD'nin insanlık dışı yaptırımları 2018 yılında başladı ve kara hedeflerine ulaşamasa da İranlıların ekonomisine ve geçim kaynaklarına büyük zarar verdi. Dolayısıyla Viyana'da bulunan müzakere heyeti yaptırımların kaldırılması ilkesine herhangi bir itirazı kabul etmiyor ve bunda ısrar ediyor. Bu konu Bakıri'nin vurguladığı "her şey"den biridir.

B) Gerektiğinden fazla süreçlerin geri dönmemesinin garantisi:

2015 yılında P4+1 ile İran nükleer anlaşmasının tecrübesi ve bu anlaşmanın Batılı hükümetler tarafından ihmali ve ihlali, yeni müzakere ekibinin ihmalkar taraflarca bir anlaşmanın garanti altına alınması ilkesine özel bir vurgu yapmasına neden oldu. İran bu kez ABD'nin veya Avrupa Troykası'nın vaatlerine temkinli yaklaşıyor ve geçmişin acı deneyiminin tekrarlanmaması için uygun bir garantiye sahip olana kadar hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Yeni anlaşma, Beyaz Saray'daki hiçbir işadamı hırslarının peşinde koşarken onu ihlal etmeyecek şekilde sonuçlandırılmalıdı. Hiçbir senatörün Kongre ve Senato'yu Siyonist rejime bağlılığını, hiçbir hayali rejime bağlılığını göstermek için onu iptal etmeye ikna edediği, İranofobinin anlaşmanın önüne geçemediği ya da Cumhuriyetçilerin güçlerini Demokratlara göstermek için bunu bir intikam ve korkutma aracı olarak kullanmadığı bir anlaşma.

C) Verilen sözlerin doğrulanması:

İran İslam Cumhuriyeti'nin doğru bir anlaşma için bir diğer talebi de bu anlaşma döneminde kağıt üzerinde kalan vaatlerin doğrulanmasıdır. Önceki tur müzakerelerde yaşanan deneyimler, İran'ın 2015 maddesini uygulamasına rağmen, Avrupalı ​​tarafların ve ABD'nin anlaşmaların hiçbirini çeşitli bahanelerle hareket etmediğini gösteriyor. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kapsamında nükleer programını, zenginleştirilmiş uranyum miktarı ile zenginleştirme yüzdesi, santrifüj sayısı ve diğer birçok nükleer ve teknik konuyu UAEK Kuruluna uygun olarak tam olarak izlemiştir, ancak Batılı tarafların anlaşmaya uymaları için çok bekledi ve Trump'ın ayrılmasıyla nihayetinde buy yolun aynen devam etmesi imkansızlaştı. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti, müzakerelerin bu döneminde her söz ve anlaşmanın imtihanını önemli bir ilke olarak gündemine almıştır.

Büyük bir anlaşma için büyük bir karar

İran'ın konumu ve talepleri çeşitli kanallardan Batılı taraflara açık ve gizli olarak iletilmiş ve ABD, müzakerelerde Nükleer Anlaşma üyesi olmayan bir İran'a doğrudan taraf olmamakla birlikte, müzakerelere her iki taraftan da kanıtlar göstermektedir. Bölgedeki bazı ülkeler, İran'ın taleplerini Beyaz Saray'daki karar vericilere net bir şekilde ifade etti ve bu nedenle İranlı diplomatlar ve yetkililer büyük bir anlaşma konusunda büyük bir karar bekliyorlar.

İngiliz mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan, anlaşmanın hızlandırılmasının, İran'ın çıkarlarını güvence altına almak, özellikle bir anlaşmaya varmak için yaptırımların nesnel olarak kaldırılması olmak üzere Batı tarafından cesur ve gerçekçi bir siyasi karar almak için ciddi bir irade gerektirdiğini vurguladı.

Öte yandan Ali Bakıri son tweetinde, "Bitiş çizgisine ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım, onu geçmenin bir garantisi yok" dedi ve Batılı tarafların işi tamamlamaya karar vermesi gerektiğini belirtti.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani ise Viyana müzakerelerinin son aşamasının, Batı anlaşmayı dengelemek için gerekli olan diğer konularda siyasi bir karar vermedikçe gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Bu açıklamalarla, Batı tarafından bir anlaşmaya varma kararı varsa, İran'ın ilan ettiği ilkeler ne karmaşık, ne yasa dışı ne de uluslararası geleneklerin dışındadır. Bu nedenle bu bitiş çizgisini geçmek için Nükleer Anlaşma'nın önceki ihlalciler tarafından onaylanması gerekiyor.

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