İslami Şura Meclisi'nden İran müzakere heyetine Batı'nın suni ültimatomlarına uymama tavsiyesi

İranlı milletvekilleri yaptığı açıklamada, 'İran müzakere heyetini Viyana'da devam eden müzakerelerde Batı'nın hayali sürelerini aşmaya ve zaman kaybetmeden ulusal kaynakları ve kırmızı çizgileri korumaya çağırıyoruz' dedi.

Meclis ayrıca müzakere heyetinden ABD'yi anlaşmadan yasa dışı çekilmesinin tekrarlanmasına karşı yeterli siyasi, teknik ve ekonomik garanti vermeye zorlamasını istedi.

ABD, Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olan İran Nükleer Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmiş ve aynı yılın Kasım ayında İran'a karşı en üst düzeyde yaptırım talep ettiği için uygulamaya koymuştu. Şimdi İran, ABD'nin hamlesini tekrarlamasına izin vermemek için gerekli garantiyi istiyor.

Açıklamaya göre, İran nükleer anlaşmasının temel unsurlarının korunması kesin bir garanti sağlayacaktır.

Milletvekilleri, Viyana'daki İran ekibinin, ABD'nin İranlıların geçim kaynakları için yaptığı kayıpların tazminini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekilleri, ''Yaptırımların kaldırılması, etkili ve kapsamlı olmalıdır, yaptırımın bir kısmının kaldırılmasının veya sadece kağıt üzerinde kaldırılmasının “ulusal çıkarlarımızı” sağlamayacaktır'' diye vurguladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Nükleer Anlaşma görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "İran ekonomisini engelleyen tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve petrol, petrokimya, çelik, inşaat ve nakliye dahil İran ekonomisinin tüm sektörlerii gerekli avantajlarından yararlanmalıdır'' dedi.