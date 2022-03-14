Çavuşoğlu: Nükleer müzakerelerde tam bir anlaşmaya varmak herkesin çıkarınadır

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen ay İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki nükleer görüşmelerde anlaşma olasılığı yüzde 95'e çıkmıştı. Bu oran Antalya Diplomasi Forumu'na bir hafta kala yüzde 99'a ulaştı. Ancak Rusya'nın olumsuz bir yaklaşım sergilediği söyleniyor'' dedi.

Bu yaklaşımın devam etmemesini umduklarını ifade eden Çavuşoğlu, ''Anlaşmaya varılırsa, Rusya dahil tüm tarafların çıkarına olacaktır. Anlaşmaya tam olarak ulaşılacağını umuyoruz'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin dışişleri bakanvekili Emir Han Muttaki'nin Antalya Diplomasi Forumu'na katılma davetine atıfta bulunarak, "Afganistan'ın sorunlarını dünyaya duyurması gerekiyor. Bu nedenle onları bu foruma katılmaya davet ettik'' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Afgan hükümetinin uluslararası toplum tarafından tanınma çabalarıyla ilgili olarak, "Afganistan'ın ihtiyaçlarının bir kısmı insani yardımla ilgili. Diğer kısmı ise diğer konulara ilişkindir. Afganistan Hükümeti, Afganistan'ın uluslararası toplum tarafından tanınması için gerekli adımları atmalıdır'' ifadeini kullandı.

Ankara'nın Afganistan'ın yeni hükümetini tanıma konusundaki yaklaşımına işaret eden Çavuşoğlu, "Taliban hükümetini tanımak için acelemiz yok, çünkü dünyanın geri kalanı gibi biz de onların eylemlerini izlemek istiyoruz'' diye açıklaı.

Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya bölgesinde bazı üçlü ve dörtlü mekanizmalarda şu anda yer alıyoruz. Ermenistan'ın talep üzerine bu mekanizmalara katılmasını istiyoruz. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığım görüşmede iki tarafın ilişkileri normalleştirme ve genişletme talebini ele aldık. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin başlamasına ilişkin olarak Erivan'ın Azerbaycan'ın barış önerisini kabul etmesi gerektiğini vurguladık. İki ülke arasındaki müzakereleri başlatmak için üçüncü bir tarafın bulunmasına gerek yok. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sadece iki ülke temsilcilerinin huzurunda yapılmalıdır. Gerekirse gerekli katkıları da biz yaparız'' değerlendirmesini yaptı.

Bazı Batılı ülkelerin Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulama arzusuna da değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara yaklaşımı değişmedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve iki ülke arasındaki savaş başlamadan önce, 12 Şubat'tan bu yana yaklaşık 15 bin Türk vatandaşı Ukrayna'dan ülkemize döndü" diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish