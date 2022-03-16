İran ve İngiltere Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi yaptı

İngiltere Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesine, ikili ilişkilerdeki yeni gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise bu görüşmede, büyük İran milletinin hakkı olan İngiltere'nin 40 yılı aşkın borcunun geri ödenmesini memnuniyetle karşılayark, güven oluşturan eylemlerle ikili ilişkilerin gelişmesini umduklarını ifade etti.

İki taraf ayrıca Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu ve nihai bir anlaşma için umutlarını dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, "Anlaşmanın son noktasına her zamankinden daha yakınız, ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı kesinleştirecek şey, ABD'nin gerçekçi davranışı ile yeni ve yanlış talepler dillendirmemesidir. Tüm kırmızı çizgilerimizin dikkate alınması halinde nihai anlaşmaya hazırız'' ifadesini kullandı.

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