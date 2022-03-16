Yargı Erki Sözcüsü Nazenin Zağeri ve Enuşe Aşuri'nin serbest bırakıldığını doğruladı

Bugün serbest bırakılan iki güvenlik konularından dolayı hüküm giyen kişi hakkında açıklamalarda bulunan Hudaiyan, ''Nazenin Zağeri, İngiliz istihbarat servisi için casusluk suçlamasıyla dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğu sona erdi ve bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak serbest bırakıldı. Elbette Zağeri'nin bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı başka bir davası var, ancak bu dava henüz infaz edilmedi" diye belirtti.

Enuşe Aşuri'nin davasına da değinen Hudaiyan, ''Aşuri, yabancı ülkelerin güvenlik servisleriyle işbirliği ve onlara casusluk yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve mahkumiyetinin üzerinden yaklaşık dört yıl yedi ay geçtikten sonra koşullu serbest bırakılma talebinde bulundu. Aşuri ücret olarak yabancı istihbarat servislerinden para alıyorlar, bu da kendisinden de alındı. Bu nedenle mahkeme, yaşına ve fiziksel durumuna göre şartlı salıverilmesini kabul etti ve o, İslami devletin merhameti ile serbest bırakıldı'' diye konuştu.

Zağeri ve Aşuri hümaniter nedenlerle serbest bırakıldı

Konuya yakın bir kaynak ise Zağeri ile Aşuri'nin Nevruz bayramı ile Şabanın Yarısı Bayramı arifesinde hümaniter nedenlerle serbest bırakıldığını açıkladı. İRNA'ya konuşan bu kaynaklar, yapılan düzenlemelere göre İran-İngiltere çifte vatandaşı bu iki kişinin Londra'ya dönüş yolunda olduğunu söyledi.

İngiliz hükümeti bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Bu ülkedeki haber kaynakları da Zağeri ile Aşuri'nin serbest bırakıldığı haberlerine ihtiyatla yer veriyor.

Dün haber kaynakları, Zağeri'nin pasaportunun kendisine teslim edildiğini duyurmuştu.

Reuters Haber Ajansı bir saat kadar önce Zağeri ile Aşuri'nin Tahran'dan ayrıldığını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish