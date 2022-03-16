Dışişleri Bakanı: İngiltere'nin İran'a olan borcu ödendi

Tahran'daki büyükelçilerin ve yabancı misyon başkanlarının katıldığı, Dışişleri Bakanlığı diplomatik kulübünde düzenlenen Nevruz diplomatik kutlamasında konuan Emir Abdullahiyan, Nazenin Zağeri'nin serbest bırakılması ile ilgili soruya, ''İslam Devrimi'nin zaferinden önce, bazı savunma alımlarımız için Birleşik Krallık'tan 390 milyon sterlinden daha fazla talebimiz vardu. Son dört ayda benimle İngiltere Dışişleri Bakanı arasında yoğun temaslar oldu ve amacımız bu talepleri canlandırarak kaynakların Merkez Bankamıza yatırılmasını sağlamaktı'' diye belirtti.

Dışişleri Bakanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bu miktarın ödenmesi ve İran'da casusluk ve güvenlik suçlamasıyla tutuklanıp yargılananların serbest bırakılması arasında hiçbir bağlantı olmadığını, suçlarının kanıtlandığını ve bu kişilerin durumuna Yargı'nın karar vermesi gerektiğini açıkça belirtmek istiyorum.

Birkaç gün önce bu tutarı aldık ama aynı zamanda bu iki kişinin serbest bırakılmasını talep etmek için yasal ve adli süreç devam etti. Zamanlama açısından serbest bırakılma ve borcun ödenmesi yakın olsa da bu iki konu arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Bu iki kişinin serbest bırakılması nihayet İran İslam Cumhuriyeti'nde insani bir bakış açısıyla sağlandı. Para alıp bu kişilerin serbest bırakılmasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

İngiltere: İran'a olan borcumuzu ödedik

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''İngiliz vatandaşları Nazenin Zağeri-Ratcliffe ve Enuşe Aşuri, İran hükümeti tarafından yıllarca gözaltında tutulduktan sonra bugün ülkeye dönecek. Murad Tahbaz da cezaevinden izinli olarak tahliye edildi. Bu, zor ve yaratıcı İngiliz diplomasisinin sonucuydu. Zağeri, İran'da yaklaşık altı yıl, Aşuri ise yaklaşık beş yıl hapis yattı. Tahbaz da dört yılını hapiste geçirdi. Yakında ailelerine ve sevdiklerine kavuşacaklar'' dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı, bu kişilerin serbest bırakılmasının İngiliz diplomatların yıllarca süren çaba, fedakarlık ve son altı aydaki yoğun çabalarının bir sonucu olduğunu ifade edrek, ''Bu kişilerin serbest bırakılmasına paralel olarak, dediğim gibi İran'a olan borcumuzu da ödedik. Eylül 2021'de İngiliz vatandaşlarının devam eden tutukluluk hallerinin çözülmesini ve İran'a olan borçların ödenmesini bir öncelik haline getirdim. Kariyerimin ilk haftasında tüm mahkumların aileleriyle konuştum ve New York'ta İranlı meslektaşımla bir araya geldim'' değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Aralık ayında bu konuda diplomatik yardımını sağlamak için Umman Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini kaydeden Truss, ''Vatandaşlarımızın geri dönüşünün sağlanmasında verdikleri destek için bu ülkedeki dostlarımıza teşekkür ederiz. Geçen ay, müzakerelerimizi başarıyla sonuçlandırmak için İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki kez görüştüm. Chiftain tanklarının ön alımı için İran'a olan borcumuz da, İran'a karşı İngiliz ve uluslararası yaptırımlara ve tüm yasal yükümlülüklere tam uyum içinde ödendi. Bu bütçe sadece insani yardım malzemelerinin satın alınması için kullanılacaktır'' diye ekledi.

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