İngitere, İran’ın eski borcunu ödemeyi geciktirmekte

İngiltere bu eski borçtan dolayı İran’a 20 milyon Pound faiz ödemek zorundadır. Borç İngiltere’in İran’a sattığı ve daha sonra satışının iptal edildiği Çiften tanklarla ilgilidir. İngiltere İran aleyhindeki ambargoları bahane ederek yıllar zarfında borcunu ödemeyi başaramadığını söylemekte fakat uzmanlar İngiltere’nin İran parasını bloke ederek büyük karlar kazandığını belirtmektedir.

İran hükümeti hüküki deliller ileri sürerek İngiltere’nin iddialarını reddediyor ve bu konudaki nihai oyun geçen Mart ayında verilmesi beklenmekteydi fakat Korona’dan dolayı kararın verilmesi geciikti ve karar ABD seçimlerien bir gün sonra ilan edilecektir.

İngiltere ve İran defalarca dosyanın çifte tabiiyetli sanıklarla ilgisi olmadığını belirtmektedirler fakat dosyada her ilerleme sağlandığında sanık Nazenin Zağeri’nin eşi Richard Redclif, bu siyası gelişme ile ilgili haber ajanslarının yolunu tutuyordur.

Kendisi 4 seneden beri İran aleyhine temelsiz iddialarla İngiliz kamuoyunun duygularını yönlendirmeye çalışıyor, bu şahıs geçen sene İran alacakları dosyası mahkemede incelenirken, Başbakan Boris Johnson ile görüşerek, dosya ile payının olduğunu hatırlattı.

Bu şahsın eşi İran-İngiltere vatandaşı olan Nazenin Zağeri 4 seneden beri İran aleyhine faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunmakta ve mahkumiyetini geçirmektedir.

Kerman ili Sarullah Ordusunun bildirdiğine göre kendisi yabancı servislerin yönlendirmesinde olan kurumların elebaşlarından biriydi.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce bir grup milletvekiline yazdığı mektupta, "İngiliz hükümeti, İran'ın borcunun ödenmesi gerektiğini kabul ediyor ve bunu ödemenin yasal yollarını aramaya devam edecek." demişti.

Kendisi daha önce İngiliz-İran parlamento dostluk grubunun bir üyesi olan Wallace daha önce İngiliz hükümetini İran'ın borcunu ödemeyi geciktirmesinden dolayı eleştirmişti ve konunun bir an önce çözülmesine inandığını bildirmiştir.

İngilizlerin İran'a olan borcu, İngiliz Savunma Bakanlığı ile eki İran rejimi arasında 1500 Çiften tank satışı ile ilgiliydi.

İngiltere’nin Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, İngiltere casusu olan Şahpur Reporter, İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'yi Alman tankları yerine İngiltere'den Çiften tank almaya ikna ederek, İngiltere’nin ekonomisine yeni bir soluk getirmeyi başarmış ve İngiltere Kraliçesinden Şövaliye lakabı almıştır.

İslami Devrim sonrasi anlaşma iptal edildi ve İran tüm anlaşma parasını ödediği için parayı geri almayı istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade Pazartesi düzenlediği haftalık basın toplantısında, bazı medya kuruluşlarının bu dava ile Nazenin Zağeri davası arasında kurduğu bağ arasında şunları söyledi: İngiltere'nin İran'a olan borcu kesin bir borçtur, İngiltere'nin bu borcu ödemesi gerekiyor ve bu konunun diğer konularla ilgisi yoktur. Bayan Zağeri’nin bir mahkeme kararı var. İran'da yargı tamamen bağımsızdır. Kendisi mahkeme kararına dayanarak cezasını çekiyor ve şu anda izinlidir.

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2012