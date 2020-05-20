Nazenin Zağeri'nin izin süresi yeniden uzatıldı

Zağeri'nin avukatı Mahmud Behzadirad konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin izninin gelecek Çarşamba gününe kadar uzatıldığını belirtti.

Zağeri’nin izni bugün sonlanıyordu ve kendisi bugün tutukevine dönmeliydi fakat İran yargı yetkilileri kendisine iznninin uzatıldığını ve bu süe zarfında affı ile ilgili karar verileceğini belirtmişlerdir. Zağeri’nin babası Cumartesi günü daha fazla bildi almak için savcılığa gitmesi kararlaştırılmıştır.

İran-İngiliz çifte vatandaşı Nazenin Zağeri, 4 Nisan 2016 günü Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda Kirman İstihbarat Kurumu ekiplerince gözaltına alındı.

Kirman İstihabat Kurumu'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Zağeri yabancı kurum ve şirketlere üye olarak siber ve medya projelerinin tasarımı ve uygulanmasında yer almış ve kutsal İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak şekilde devrilmesi için faaliyette bulunmuştur. Adı geçen kişi, İran devleti karşıtı kuruluşlardan birinde ana üyelerden biri olarak yabancı ülke istihbarat örgütlerinin desteği ile son yıllarda suç içeren faaliyetlerini sürdürmüştür ifadesi kullandı.

Zağeri dosyası daha sonra görüşülmek üzere Tahran Savcılığına intikal ettikten sonra hakkında iddianame hazırlanarak İnkılap Mahkemeleri'nde dosyası görüşüldükten sonra, İnkılap Mahkemesi 15. Şubesi, adı geçeni 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar Temyiz Mahkemesi'nde de onaylanarak işleme konuldu.

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