Hatipzade'den İngiltere'nin İran'a olan borcunu ödemesi ileilgili açıklama

Ödenen miktarın yaklaşık 390 milyon sterlin olan borç olduğunu belirten Hatipzade, ''İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemiz insanlarının haklarını koruma konumundan hiçbir zaman ayrılmadığını vurgulamak istiyorum'' diye konuştu.

Hatipade, güvenlik mahkumlarının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "İran İslam Cumhuriyeti Yargısı İslami ilke ve düşüncelere dayanarak ve yaklaşan bayramların arifesinde İran mahkemelerince işledikleri suçlardan dolayı hüküm giyen ve mahkumiyet dönemlerini geçiren Nazenin Zağeri ve Enuşe Aşuri'yi cezalarının bir kısmını çekmeleri üzere serbest bıraktı. Ayrıca, daha önce bir suçtan yargılanan ve cezasını çekmekte olan Murad Tahbaz adlı bir diğer tutuklu da yönetmelik gereği izinli olarak evine dönmüştür'' ifadesini kullandı.

Hatipzade, "Kardeş ve dost ülke Umman'ın bu süreçte oynadığı yapıcı ve değerli rolü takdir ediyoruz. İran'ın bakış açısına göre, borcun geri ödenmesi ile bu mahkumların serbest bırakılması arasında bir bağlantı olmadığını vurguluyorum. Öte yandan geçen yaz İran ve İngiltere, bu borcun ödenmesi konusunda anlaşmış ve bir belge imzalamışlardı, ancak İngiliz hükümeti maalesef bunu uygulamadı'' diye ekledi.

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