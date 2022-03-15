Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Rusya'da

Rusya'nın başkenti Moskova'ya giriş yaptığı sırada ziyaretin detaylarına değinen Emir Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

''Benim ve yanımdaki heyetin bugün Moskova ziyaretinin birkaç amacı vardır. İlk hedef, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ocak ayında Moskova'ya yaptığı ziyaret ve iki cumhurbaşkanı arasında varılan anlaşmaların takibidir.

İkinci konu, Ukrayna'daki gelişmelere ve hem bölgesel hem de uluslararası arenada meydana gelen yeni duruma değinmektir. Dolayısıyla bu olaya kayıtsız kalamayız; Ukrayna, Afganistan, Yemen veya dünyanın herhangi bir yerindeki savaşı açıkça kınıyoruz.

Yaptırımları kınadığımız ve ülkelerle milletlere yönelik tek taraflı yaptırımları yanlış bir davranış olarak değerlendirdiğimiz gibi, Ukrayna sorununa siyasi bir çözüm bulmaya da odaklanıyoruz.

Moskova ziyaretinin üçüncü konusu, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinin devam edilmesi meselesidir. Medyada yayınlanan haberlde Viyana'da ABD ve diğer Batılı taraflarla sonuca ulaşmamız durumunda Rusya'nın buna karşı çıktığı veya gerekli desteği göstermediği iddia edilmektedir.

Geçen hafta Sayın Lavrov ile yaptığım telefon görüşmelerinden böyle bir izlenime rastlamadım almadım ve umarım bugünkü görüşmelerde iyi, kalıcı ve güçlü bir anlaşmaya varmak için Rusya'nın İran İslam Cumhuriyeti ile Viyana'da birlikte hareket etmesine tanık oluruz''.

Bu ziyaret kapsamında ve Astana toplantısında, Yemen ve Suriye'deki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı belirtildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish