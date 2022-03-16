Boris Johnson'ın Sözcüsü: Viyana anlaşması herkesin çıkarınadır

Max Blaine Çarşamba günü İngiltere Başbakanlık Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, İRNA muhabirinin sorusuna yanıt olarak, "Müzakereler hala devam ediyor. Son aşamadayız. Nükleer Anlaşma hala en iyi seçenek ve uygulanmasının herkesin çıkarına olduğunu düşünüyoruz'' diye cevap verdi.

Nihai bir anlaşmaya varmak ve ABD'nin siyasi kararını beklemek için önemli olan geri kalan konularda İngiltere'nin tutumu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Blaine, İRNA muhabirinin görüşmelerin yeniden başlamasıyla ilgili sorusuna, ''Görüşmelerin başlaması için net bir tarih belirlenme, ancak "mümkün olan en kısa sürede bir sonuca varmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Viyana'daki yaptırımları kaldırma müzakerelerine AB dış politika şefinin önerisiyle geçen Cuma günü ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlere döndüler.

Nihai Viyana Anlaşması, bir dizi önemli konuda ABD'nin siyasi kararlarını bekliyor. Bugün Tahran'daki büyükelçiler ve yabancı misyon başkanlarının katıldığı diplomatik Nevruz-1401 kutlaması srasında konuşan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Anlaşmanın son noktasına her zamankinden daha yakınız, ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı kesinleştirecek şey, ABD'nin gerçekçi davranışı ile yeni ve yanlış talepler dillendirmemesidir. Tüm kırmızı çizgilerimizin dikkate alınması halinde nihai anlaşmaya hazırız'' dedi.

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Hadi Nadiri