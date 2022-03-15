Rusya: İran nükleer anlaşmasına ilişkin ABD'den yazılı garanti aldık

İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Salı günü düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Yazılı güvence aldık" dedi.

Lavrov, İran nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerinin son aşamaya geldiğini ve iki ülkenin yeni bir işbirliği seviyesini sonuçlandırmak için yeni belgeler hazırladığını söyledi.

Rus yetkili, "İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunları çözmek için nükleer anlaşmayı yeniden uygulamanın son aşamasına girdiğimize göre, bu anlaşmanın imzalanma ihtimalinin daha çarpıcı hale geldiğinden eminim" dedi.

Hem İran hem de Rusya'nın yeni bir işbirliği seviyesini resmileştirmek için yeni belgeler hazırladığını kaydeden Lavrov, İran-Rusya işbirliğini baskı altına almayı amaçlayan "malum unsurlara" rağmen, ikili ticaretin benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü ve geçen yıl yaklaşık yüzde 80'lik bir artışla 4 milyar doları geçtiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmede, Viyana nükleer müzakereleri ve Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

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