16 Mar 2022 18:35
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Rusya, Viyana'da nihai bir anlaşmaya varmak için hala İran'la birliktedir

Rusya, Viyana'da nihai bir anlaşmaya varmak için hala İran'la birliktedir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ''Rusya bize bir kez daha Viyana'da nihai bir anlaşmaya varma yolunda İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte olduğu konusunda güvence verdi'' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, "Rusya Dışişleri Bakanı ile ikili meseleler, Viyana Müzakereleri, Ukrayna, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki gelişmeler konusunda yapıcı bir görüşme yaptım" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan çıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Viyana'da nihai bir anlaşmaya varmak için hala çalıştığından bir kez daha emin olduk.

Müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için gereken cevapları vermek adına top her zamankinden daha fazla Amerika'nın sahasında".

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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