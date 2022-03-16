Rusya: İsteğimiz üzerine Viyana Anlaşması metnine bazı hükümler eklendi

Zaharova, "Uluslararası arenadaki durum hızla değişiyor ve ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik düşmanca saldırıları, bizi İran İslam Cumhuriyeti ile uluslararası işbirliğinin önündeki engelleri önlemeye çalışmaya itti. Buşehr nükleer santralinde İran ile işbirliği dahil olmak üzere UAEK'de öngörülen tüm proje ve faaliyet alanlarının ABD ve AB yaptırımlarının olumsuz etkilerinden korunmasını sağlamak için gelecek anlaşma metninde gerekli ek hükümler yer alıyor'' ifadesini kullandı.

Diğer Rus yetkililere benzer bir açıklamada bulunan Zaharova, görüşmelerin gecikme nedeninin Moskova olmadığını belirterek, ''Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasına devam etmek için anlaşmaya varma sürecini ertelemedik" diye ekledi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Viyana görüşmelerinin devam etmesi konusunun Rusya için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Washington'dan Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Moskova-Tahran işbirliğiyle ilgili olmadığına dair yazılı bir garanti aldığını söyledi.

Lavrov, İran nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerinin son aşamaya geldiğini ve iki ülkenin yeni bir işbirliği seviyesini sonuçlandırmak için yeni belgeler hazırladığının altını çizdi.

Rus yetkili, "İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunları çözmek için nükleer anlaşmayı yeniden uygulamanın son aşamasına girdiğimize göre, bu anlaşmanın imzalanma ihtimalinin daha çarpıcı hale geldiğinden eminim" dedi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, ''Rusya bize bir kez daha Viyana'da nihai bir anlaşmaya varma yolunda İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte olduğu konusunda güvence verdi'' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Emir Abdullahiyan, "Rusya Dışişleri Bakanı ile ikili meseleler, Viyana Müzakereleri, Ukrayna, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki gelişmeler konusunda yapıcı bir görüşme yaptım" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan çıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Viyana'da nihai bir anlaşmaya varmak için hala çalıştığından bir kez daha emin olduk.

Müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için gereken cevapları vermek adına top her zamankinden daha fazla Amerika'nın sahasında".

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