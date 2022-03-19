Rusya: Batı enerjisini İran'ın meşru taleplerine odaklamalı

Rusya'nın Nükleer Anlaşma'yı canlandırma taahhünü sorgulamaya yönelik her türlü girişimin geçmişteki yanlış ve taahhütlerini ihlal ettiğini itiraf etmeyenlerin kirli bir oyunu olduğunu kaydeden Zaharova, ''Onlar başkalarını suçlamaya devam ediyor ve nükleer anlaşmanın çöküşünün sorumluluğundan kendilerini kurtarmaya çalışıyor'' diye belirtti.

Özellikle Nükleer Anlaşma gibi büyük bir uluslararası anlaşmanın geleceği hakkında ciddi müzakereler söz konusu olduğunda, kamuoyunun tepkisine veya spekülasyona yer olmadığının altını çizen Zaharova, ''Rusya'nın taleplerini Nükleer Anlaşma'nın ihyasına ilişkin Viyana görüşmeleri bağlamında bir kez daha tartışmamız gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Viyana görüşmelerinde anlaşmayı engellemeye çalıştığı yönündeki söylentileri reddeden Zaharova, "Ülkemizin ısrar ettiği konuda çeşitli Batılı temsilciler tarafından söylentiler ve spekülasyonlar yayılıyor. Rusya Nükleer Anlaşma'nın tam olarak uygulanmasına ilişkin müzakereleri sürdürmek ve bu tür müzakerelerin durumu normale döndürecek somut kararlara yol açacağını görmek için çok çaba ve zaman harcadı'' diye ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Nükleer Anlaşma dışındaki yaptırımlardan herhangi bir muafiyet almayacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Moskova geçmişte Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasında rol oynadı ve onlarla sadece bu konuyu konuşacağız. Yaptırımlarla bağlantılı olarak bahsettiğimiz şey budur ve bu anlaşma müzakerelerinin bir parçası'' diye kaydetti.

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