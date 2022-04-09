İran İslam Cumhuriyeti Karşısında Nükleer Anlaşma Dışında Başka Bir Alternatifimiz Yok

ABD Dışişleri Bakanı Yakın Doğu İşleri Vekili Yael Lempert ABD Yahudiler Topluluğunda yapılan bir toplantıda İran nükleer anlaşmasına değinerek “ABD hükumeti “Anlamlı diplomatik” yolunu İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmek konusunda izliyor.” dedi.



Lempert açıklamasının devamında Yahudilerin İran İslam Cumhuriyeti ile müzakerelere dair endişelerini anladığını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “Bazılarının ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi konusunda endişeli olabileceğini anlayabiliyorum. Söz konusu ciddi endişelere saygı gösteriyorum. İran ile anlaşma konusundaki eleştirileri biliyorum ancak bizim İran karşısında KOEP dışında başka bir seçeneğimiz yok.” ifadelerini kullandı.



ABD Başaknı Joe Biden’in siyasi partisine üye olan ABD milletvekillerinden 18 kişilik bir grup ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer anlaşmasına geri dönmesine karşı gelerek söz konusu anlaşmanın koşullarına dair raporların endişelendirici olduğunu iddia etti.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan son açıklamalarında Viyana müzakerelerindeki duraksamanın sorumlusunun ABD’nin aşırı istekleri olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti milletinin yüksek çıkarları ve kırmızı çizgilerden taviz verilmemesi doğrultusunda güçlü ve mantıklı bir duruş sergilediklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı İran’ın asla ABD’nin fazladan aşırı isteklerine taviz vermeyeceğini vurgulayarak ancak Beyaz Saray gerçekçi bir duruş sergilediği takdirde anlaşmanın mümkün olacağını bildirmişti.







Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

